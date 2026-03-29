Nowe znaki drogowe w Polsce już obowiązują. Najważniejszy to F-24

Nowe znaki drogowe drogowe w Polsce

W rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji pojawiły się nowe definicje znaków D-23b i D-23C, czyli tablic informacyjnych o stacjach ładowania samochodów elektrycznych (w definicji dopisano ładowanie samochodów hybrydowych).

Całkowitą nowością jest z kolei znak F-23, który oznacza pas wielofunkcyjny. Takie rozwiązanie już jest spotykane na polskich drogach, ale nie miało wcześniej określonego oznakowania. Chodzi o odcinek drogi, na którym w środkowej części wytyczono rzeczony pas wielofunkcyjny, który jest przeznaczony dla pojazdów skręcających z drogi głównej lub wjeżdżających na nią z drogi podporządkowanej, posesji czy parkingu.

Pas wielofunkcyjny jest wyznaczany wyłącznie w terenie zabudowanym i w miejscu, gdzie jest wyznaczony nie będzie można wyprzedzać.

Bez wątpienia najważniejszą nowością jest wprowadzenie do przepisów znaku F-24 "Zły kierunek". Takie tablice informacyjne od pewnego czasu są stosowane przez GDDKiA i mają zapobiegać wjazdom pod prąd na drogi ekspresowe i autostrady, a więc niezwykle niebezpiecznym błędom popełnianym przez niektórych kierujących. Teraz stosowanie tych znaków będzie już zalegalizowane i uregulowane przepisami.

Przykładowe wzory nowych znaków, jakie zaczęły obowiązywać od 19 lutego materiały prasowe

Ponadto pojawiły się nowe definicje drogowskazów stosowanych na autostradach i drogach ekspresowych.

Stare znaki drogowe nadal obowiązują

Ustawodawca zadbał o to, by nie powstała luka prawna i by znaki, które już stoją przy drogach, ale nie są ujęte w nowym rozporządzeniu, nie straciły nagle ważności.

W przepisach zapisane, że znaki znaki już istniejące zachowają swoje znaczenie, przy czym trzeba będzie je wymienić maksymalnie w ciągu 10 lat.

