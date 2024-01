Szef Inspekcji Transportu Drogowego żegna się z funkcją. Zostawił list

Odchodzący szef ITD zostawił list

Na stronie ITD pojawił się list odchodzącego szefa tej instytucji. W piśmie Gajadhur zwrócił uwagę, że jest z nią związany od początku jej istnienia, a od ośmiu lat stał na jej czele. "W tym czasie miałem przyjemność współpracować z zespołem doskonale przygotowanych merytorycznych i pracujących z poświęceniem osób. To dzięki Państwa wsparciu, pracowitości i zaangażowaniu mogliśmy wspólnie kształtować naszą formację, jej struktury, nowoczesne zaplecze kontrolne, a także realizować kolejne zadania i podejmować się nowych inicjatyw" - napisał odchodzący główny inspektor.

Alvin Gajadhur podkreślił również, że w ciągu ponad 20 lat swojego działania instytucja "przeszła ogromną przemianę". Jak stwierdził Gajadhur, jest ona dziś "profesjonalna, nowoczesna, skuteczna i wciąż otwarta na nowe wyzwania". "Mam nadzieję, że proces umacniania pozycji Inspekcji Transportu Drogowego będzie nadal prowadzony, a przyczynią się do tego dalsze prace nad wdrożeniem ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego" - napisał odchodzący szef instytucji.

Doktor Alvin Gajadhur z Inspekcją Transportu Drogowego związany był od 2002 roku. W latach 2002-2016 był jej rzecznikiem prasowym. 6 stycznia 2016 r. ówczesna premier, Beata Szydło, powierzyła mu pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z kolei 7 kwietnia 2017 roku został on szefem tej instytucji. W dniu 27 listopada 2023 roku prezydent Andrzej Duda powołał Gajadhura na stanowisko ministra infrastruktury w rządzie Mateusza Morawieckiego. Funkcję tę pełnił nieco ponad dwa tygodnie, do 13 grudnia 2023 roku. Jak informuje portal RMF FM, póki co Inspekcją Transportu Drogowego ma pokierować jeden z zastępców Gajadhura. Nowego szefa instytucji ma wyłonić konkurs.

Zdjęcie Ze swojej funkcji odwołany został również szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski. / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Tomasz Żuchowski stał na czele GDDKiA od 2018 roku

Drugi z odwołanych szefów państwowych instytucji, Tomasz Żuchowski, stał na czele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od 2018 roku. Powołał go ówczesny premier Mateusz Morawiecki na wniosek szefa resortu infrastruktury, Andrzeja Adamczyka. Wcześniej był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przekształconym następnie w Ministerstwo Infrastruktury.