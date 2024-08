Szedł pieszo po autostradzie. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie

Wydaje się, że niektóre z przepisów drogowych są na tyle oczywiste, że nikomu nie przyjdzie do głowy ich celowo łamać. Tak jest m.in. z zakazem poruszania się pieszo po drogach ekspresowych i autostradach. Niestety o fakcie tym zapomniał pewien 20-latek, który porzucił swój pojazd na pasie awaryjnym i postanowił na piechotę dotrzeć do domu. Zamiast tego, trafił do aresztu i to na trzy miesiące.

Zdjęcie Szedł pieszo po autostradzie. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News