Sylwia Peretti jest celebrytką znaną nie tylko z "Królowych życia", ale również ze swojego zamiłowania do motoryzacji. Jednym z ciekawszych jej samochodów był Lucyfer, jak nazwała swoje BMW M8 Competition Manhart MH8 800, czyli stuningowane do 800 KM niemieckie coupe. To akurat auto sprzedała jednak rok temu.

Głośno na jej temat zrobiło się także za sprawą jej syna Patryka, który wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami zginął w wypadku w Krakowie, koło Mostu Dębnickiego. O tej tragedii, a także kolejnych, wychodzących na jaw okolicznościach, rozpisywały się media w całej Polsce.

Tym razem wypadkowi uległa sama Sylwia Peretti, ale na szczęście nie doszło do żadnej tragedii. Jak dowiedział się "Pudelek", samochód celebrytki miał wypaść z drogi i "skosić kilka drzew". Portal zwrócił się z prośbą o komentarz do jej menedżera, który potwierdził, że w zdarzeniu faktycznie uczestniczyła Peretti:

Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko, że Sylwia przechodzi szereg specjalistycznych badań po wypadku, jakiemu uległa kilka dni temu. przekazał agent celebrytki

Nigdzie nie pojawia się informacja, aby w zdarzeniu tym brał udział jakiś inny uczestnik ruchu drogowego.