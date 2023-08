Sylwia Peretti ma dość szybkich aut? Po śmierci syna sprzedaje ukochane BMW

Czyżby po śmiertelnym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, w którym zginęło czterech mężczyzn, Sylwia Peretti miała dość szybkiej jazdy? Wiele na to wskazuje, bowiem na portalu ogłoszeniowym pojawiło się właśnie jej ukochane i mocno podrasowane BMW. Co sprawia, że to auto jest tak wyjątkowe?

Zdjęcie Sylwia Peretti sprzedaje ukochane auto. Dzieliła je ze swoim synem/otomoto/instagram.com/sylwia_peretti /