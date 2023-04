​Świdnicki "rajdowiec" zniszczył po pijaku 10 samochodów. Trafił za kratki

Rajd świdnicki to impreza motorsportowa zaliczająca się do cyklu mistrzostw Polski. Cieszy się dużą popularnością wśród fanów rajdów samochodowych ze względu na położenie i kilka kultowych odcinków - między innymi tzw. "patelni walimskich". Niestety często bywa, że kibice w przypływie adrenaliny za bardzo wczuwają się w rolę i zamieniają się w rajdowców na drogach publicznych. Tak się stało w przypadku 49-latka ze świdnicy.

Pijany rajdowiec skasował 10 samochodów

Rajd zakończył się niedzielnym popołudniem, a kibice wsiedli do samochodów i ruszyli do domu. Inny pomysł miał 49-letni kierowca passata, który w niedzielny wieczór mając 2,5 promila alkoholu w organizmie wsiadł za kółko. Jadąc osiedlową ulicą Karola Marcinkowskiego przez Osiedle Młodych około godziny 18:45 z ogromną prędkością uderzył w zaparkowane prawidłowo samochody i uszkodził aż 10 z nich. Jechał z pasażerem, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszystko nagrała kamera monitoringu.

Reklama

Wideo youtube

Pijany kierowca trafił za kratki

Po przybyciu na miejsce policji kierowca został zatrzymany, a po rozpatrzeniu wniosku o tymczasowe aresztowanie przez sąd trafił do aresztu, gdzie spędzi 3 najbliższe miesiące. Kierowca przyznał się do winy, choć twierdzi że nic nie pamięta. Za spowodowanie tego wypadku grozi mu aż 8 lat więzienia. Zarzuty dotyczą jazdy w stanie nietrzeźwości, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i narażenia na ryzyko utraty życia lub zdrowia pasażera którego przewoził. O zarzutach mówił prokurator Marek Rusin:

Pierwszy dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu ludzi oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Mężczyzna poruszał się samochodem mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, w terenie zabudowanym jechał ze znaczną prędkością, co pokazują nagrania i nie wykonał manewru hamowania, zbliżając się do zaparkowanych pojazdów. Uderzył w nie z impetem, a elementy samochodów uderzyły w elewację budynku. Wartość zniszczonych pojazdów wynosi od kilku tysięcy do 160 tysięcy złotych. Dodatkowo kierowca naraził na utratę zdrowia lub życia pasażera, znajdującego się na pokładzie jego samochodu Prokurator Marek Rusin

Policja apeluje o rozwagę

Funkcjonariusze policji zawsze przy takich okazjach apelują do kierowców o rozważną jazdę i nie zamienianie się w miejskich kierowców rajdowych. Policjanci prowadzą przy okazji rajdu wzmożone kontrole by ostudzić zapędy kierowców, ale jak widać nie zawsze się to udaje. Dobrze że feralnym momencie nikt w tym miejscu nie przechodził przez ulicę lub nie wsiadał do stojącego na parkingu samochodu - sytuacja mogła się skończyć znacznie gorzej.

***