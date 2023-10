Straż Ochrony Kolei ma nowe samochody. Niejedna formacja pozazdrości

Spis treści: 01 Land Rover Defender - samochód legenda

Trzy nowoczesne i terenowe Land Rovery Defender II warte łącznie ok. milion złotych trafiły do strażników ochrony kolei w Warszawie, Lublinie i Przemyślu. Luksusowe pojazdy mają uzupełnić dotychczasową flotę pojazdów SOK, przyczyniając się jednocześnie do poprawy mobilności funkcjonariuszy w trudno dostępnych terenach.

Land Rover Defender - samochód legenda

Pierwsza generacja kultowego Land Rovera Defender była produkowana od 1983 do 2016 roku. Pod względem stylistycznym samochód nie ulegał przez ten czas niemal żadnym zmianom. Modyfikowano jedynie wnętrze, oferując coraz to nowsze warianty wyposażenia. Przez lata swojej produkcji auto zdążyło zyskać sławę ponadczasowego modelu terenowego o olbrzymich możliwościach.

W roku 2019 w produkcji pojawiły się Defendery drugiej generacji, w przypadku których zdecydowano się na całkowitą zmianę wyposażenia i wyglądu. Nowe modele otrzymały także status samochodów wyższej klasy od swoich poprzedników. Jak na razie II generacja terenowej legendy nie odniosła aż tak spektakularnego sukcesu jak pierwowzór, należy jednak odnotować, że samochód zdążył już zebrać wiele pozytywnych opinii w kwestiach swoich możliwości.

Land Rovery SOK są pełne nowoczesnych technologii

Egzemplarze zakupione przez SOK zostały wyposażone w nowoczesne 3-litrowe silniki Diesla i dysponują mocą 200 KM. Na ich pokładzie znalazły się najnowsze rozwiązania technologiczne, wpływające zarówno na bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy. Nowe Land Rovery posiadają m.in. napęd na 4 koła, 8-biegową skrzynię automatyczną, elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego (EPAS), system kamer Surround 3D, system kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC czy światła w technologii LED.

Jak podkreśla Komenda Główna Straży Ochrony Kolei - wszystkie te funkcjonalności pozwolą wykorzystać potencjał aut zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w trudnych warunkach terenowych. Ułatwią także monitorowanie ciężko dostępnych obszarów kolejowych oraz sprawne reagowanie na wszelkiego rodzaju incydenty i naruszenia bezpieczeństwa.

Flota SOK jest różnorodna i stale modernizowana

Obecnie Straż Ochrony Kolei dysponuje flotą zróżnicowanych pojazdów, w skład której wchodzą m.in. oznakowane samochody służbowe marki Volkswagen Transporter T6.1, Mitsubishi L200 oraz samochody służbowe nieoznakowane marki Isuzu D-Max, Mitsubishi ASX, Toyota RAV4, Toyota Corolla-hybrid, Citroen Jumpy, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Land Rover Defender oraz pojazdy specjalistyczne MCM, którymi są furgony Mercedesa Sprintera z układem 4x4.



W użytkowaniu formacji znajduje się także blisko 300 samochodów służbowych, które są w dyspozycji Komendy Głównej SOK, 16 Komend Regionalnych i 76 Posterunków oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK. Praktycznie wszystkie samochody służą do codziennych zadań patrolowo-interwencyjnych, głównie związanych z patrolowaniem szlaków kolejowych oraz działań przeciw kradzieżowych.