Straż miejska usunęła już setki hulajnóg

Ponad 370 hulajnóg elektrycznych usunął z chodników i ulic stołeczny Zarząd Dróg Miejskich od 20 maja na wniosek straży miejskiej – poinformował Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej w Warszawie.

Zdjęcie / Wojciech Strozyk/ / Reporter

"Podjęliśmy 373 procedury usunięcia hulajnóg z drogi w Warszawie od czasu wejścia w życie nowych przepisów w tej sprawie" - powiedział Smyk.

Hulajnogi zabierane są w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Usuwane są te, które stoją w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Smyk wyjaśnił, że usuwanie hulajnóg wygląda w ten sposób, że strażnik miejski sporządza dokumentację, informuje ZDM o konieczności zabrania pojazdu. "Na miejsce podjeżdża samochodem pracownik zarządu i ładuje hulajnogę na pakę" - wytłumaczył.

Sławomir Smyk przekazał, że strażnicy miejscy do tej pory nie ukarali mandatem żadnej osoby kierującej hulajnogą elektryczną, natomiast pouczyli kilka osób korzystających z hulajnóg niezgodnie w prawem. Była to m.in. osoba, która jechała hulajnogą w niedozwolonym miejscu oraz przewożąca pasażera, co jest zabronione.

Smyk wyjaśnił, że w przypadku pozostawienia hulajnogi w niedozwolonym miejscu, straż może skierować wniosek do operatora, aby ten ustalił i przekazał dane o takim użytkowniku pojazdu. "Albo sprawca zostanie ukarany, albo operator, za to, że nie przekazał danych straży" - powiedział.

20 maja weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady poruszania się i parkowania e-hulajnóg. Zgodnie z nimi elektryczną hulajnogą nie wolno przewozić pasażera i przekraczać prędkości 20 km/h. Jeździć należy tylko po drogach dla rowerów i pasach rowerowych, a jeśli takich nie ma należy skorzystać z jezdni lub chodnika. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, a jeżeli nie ma takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując, co najmniej 1,5 m przejścia.

Za nieprawidłowe zaparkowanie e-hulajnogi grozi mandat. Za pozostawienie tego jednośladu na chodniku tak, że utrudnia przejście, grozi 100 zł mandatu - podobnie jak za zostawienie go przed przejściem dla pieszych. Za porzucenie elektrycznej hulajnogi w narożniku skrzyżowania i obszarze do 10 m od tego miejsca mandat wynosi 300 zł, a za pozostawienie jej na niebieskiej kopercie - 500 zł" - przekazał ZDM.

***