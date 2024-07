Stokrotka dołącza do walki o zmotoryzowanych klientów. Szykują się wielkie zmiany

Stokrotka dołącza do walki o zmotoryzowanych klientów, w której już biorą udział dwa dobrze znane dyskonty. Nie chodzi jednak o to, czyj koszyk jest tańszy. Sieć zamierza przyciągnąć do siebie osoby poruszające się pojazdami elektrycznymi. W tym celu zamierza zbudować stacje ładowania na swoich parkingach. Ładowarki mają pojawić się także tam, gdzie podobnej infrastuktury jeszcze nie ma.

Zdjęcie Stokrotka chce zbudować stacje ładowania na swoich parkingach. Ładowarki mają pojawić się także w miejscowościach, w których jeszcze nie ma takiej infrastruktury. / Artur Szczepanski/REPORTER / East News