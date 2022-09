Stellantis ma problem ze zbiornikami AdBlue. Jest pozew zbiorowy

Spis treści: 01 Układ AdBlue zamiast neutralizować związki azotu, wyłącza auta z ruchu

Właściciele Opli, Citroënów i Peugeotów wyposażonych w silniki BlueHDi, którzy kupili samochód po 2015 roku narzekają na awarie związane z działaniem pompy płynu. Producenci Tysiąc diesli wraca do serwisu. Problem z filtrami DPF w koncernie Stellantis

Układ AdBlue zamiast neutralizować związki azotu, wyłącza auta z ruchu

AdBlue to nazwa preparatu, który jest mieszaniną wody demineralizowanej i mocznika. Adblue wykorzystywany jest katalizatorach NOx, których zadaniem jest neutralizacja związków azotu, które powstają w wyniku spalania oleju napędowego. Dla producentów aut, którzy muszą dostosować się do unijnych norm emisji, jest to obecnie najskuteczniejszy i jednocześnie najtańszy sposób na neutralizację szkodliwych związków.

Niestety w przypadku właścicieli wyżej wymienionych aut, układ ten utrudnia codzienne korzystanie z auta.

Wymiana układu AdBlue nie rozwiązuje sprawy

Problem, który zgłaszają kierowcy polega na tym, że dochodzi do krystalizacji płynu i w efekcie zatkania całego układu.

Jeśli samochód wykryje, że płyn nie jest wtryskiwany, pojawi się komunikat wskazujący, że jest problem ze zbiornikiem AdBlue. Auto straci moc, a po jakimś czasie właściciel nie będzie w stanie go uruchomić. Naprawa jest kosztowna, ponieważ pompa jAdBlue jest zintegrowana ze zbiornikiem tego płynu. Konieczna jest więc wymiana całego całości, a to oznacza koszty dochodzące do 1 500 euro.

Teoretycznie kosztowna wymiana układu powinna kończyć sprawę. Jednak zdaniem części użytkowników usterka potrafi powrócić po wymianie pomy i zbiornika.

Stellantis nie kwapi się do rozwiązania sprawy. Stąd pozew

Zdaniem powodów Stellantis nie zapewnił satysfakcjonującego sposobu rozwiązania problemu. Co prawda w przypadku samochodów, które są po gwarancji, zdarzają się przypadki, że kwota pobierana za naprawę jest niższa, ale bywają też takie sytuacje, że klienci są pozostawieni sami sobie i muszą w całości pokryć koszty wymiany układu.

Według właścicieli samochodów, których dotknął problem, usterka układu AdBlue jest wadą fabryczną i powinna być usuwana na koszt producenta. Ponieważ jednak Stellantis nie wykazuje chęci do takiego zakończenia sporu, jedna z hiszpańskich kancelarii prawnych wystąpiła z pozwem zbiorowym przeciwko koncernowi.

Obecnie zbierane są osoby, które zostały poszkodowane. Do pozwu może dołączyć każdy za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Wystarczy się zarejestrować i złożyć niezbędne dokumenty.

