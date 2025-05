Jednym z kluczowych pomysłów europosłów jest wprowadzenie obowiązkowego badania emisji cząstek stałych i tlenków azotu (NO2) podczas przeglądów technicznych. Obecnie w Polsce badanie emisji ogranicza się do pomiaru dymienia - czyli wykrywania sadzy. To proste badanie, które w zasadzie niczego nie wykazuje, o ile samochód nie kopci jak parowóz.

Nowe przepisy mają uderzyć przede wszystkim w starsze samochody. Chodzi o pojazdy, które przekroczyły 10 lat - ich właściciele będą musieli co roku stawiać się na badania techniczne. I tu zaczynają się schody. Od 2009 r., kiedy weszła norma Euro 5, producenci montowali DPF-y obowiązkowo. Problem w tym, że po 200-250 tys. km większość filtrów się zapycha i przestaje działać. Ich wymiana to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, dlatego wielu kierowców je po prostu wycinało. Po wdrożeniu nowych unijnych przepisów to już nie przejdzie.

To jednak nie koniec zmian. UE planuje wprowadzenie obowiązkowego spisywania przebiegów aut podczas każdego badania technicznego we wszystkich państwach członkowskich. W Polsce to działa od kilku lat, ale wciąż kupując używane auto z Niemiec czy Włoch, nikt nie ma pewności, czy licznik nie był cofany. Nowe przepisy mają to zmienić. Informacje o przebiegu mają trafiać do centralnej europejskiej bazy, co znacząco utrudni przekręcanie liczników.