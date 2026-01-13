W skrócie Retrofity LED poprawiają widoczność w starych samochodach, ale ich stosowanie jest w Polsce nielegalne.

Na rynku pojawiły się żarówki LED o barwie zbliżonej do halogenów, które są mniej widoczne dla policji.

Retrofity mogą znacząco poprawić oświetlenie naszego pojazdu, ale tylko jeśli reflektory są w dobrym stanie technicznym.

Przypomnijmy - aktualnie legalne poruszanie się po polskich drogach autem, w którym źródło światła w reflektorze halogenowym zastąpione zostało "żarówką" LED jest niezgodne z przepisami. W dużym uproszczeniu chodzi o to, że konkretny reflektor homologowany jest zawsze z konkretnym źródłem światła (żarówka halogenowa).

Zwłaszcza w przypadku starszych pojazdów policjanci mają ułatwione zadanie. Retrofity LED mają inną temperaturę barwową światła niż halogeny (zabarwienie niebieskie zamiast - typowego dla halogenu - żółtego) wiec już na pierwszy rzut oka łatwo poznać, że ze światłami jest coś nie tak. Ale i na to znalazł się właśnie sposób...

Które retrofity są legalne w Polsce?

Uściślijmy - chociaż w ubiegłym roku media obiegła wiadomość, o rewolucyjnych żarówkach LED z homologacją, co do zasady stosowanie LEDów w reflektorach halogenowych wciąż naraża kierowców na poważne kłopoty.

Obecnie wprowadzono możliwość uzyskania homologacji dla zamienników LED żarówek halogenowych, nazywanych potocznie "retrofitami", ale tylko dla kategorii H11, i tylko w taki sposób można legalnie dopuszczać takie źródła do stosowania na drogach publicznych

W kwietniu 2025 roku marka Philips pochwaliła się pierwszym retrofitem, który otrzymał certyfikat homologacji UNECE. Oznacza to, że żarówka może być stosowana jako zamiennik w reflektorach halogenowych pojazdów we wszystkich krajach przestrzegających regulacji UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Problem w tym, że certyfikat homologacji UNECE otrzymał do tej pory wyłącznie ten jeden produkt, w konkretnym typie H11. A ten rodzaj żarówki najczęściej stosowany jest w światłach przeciwmgłowych.

Nowy sposób na retrofity w starszych autach. Policja i diagnosta będą mieć kłopot

Okazuje się jednak, że kierowcy znaleźli już sposób na zminimalizowanie ryzyka "wpadki" przed drogówką, która z reguły kończy się mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego za stan techniczny pojazdu.

Wśród właścicieli starszych aut furorę robią właśnie inne żarówki Philipsa wykonane w technologii LED. W tym przypadku chodzi o model Ultinon Classic, który wyróżnia się - nietypową jak na diody LED - ciepłą barwą światła.

Fani starszych aut szybko zauważyli, że ich temperatura barwowa - 3500 K - jest typowa dla żarówek halogenowych. Żarówki dają więc ciepłe, żółte światło charakterystyczne dla halogenów, zapewniając przy tym dużo niższy pobór prądu i zdecydowanie poprawiając oświetlenie. W oczach użytkowników jedną z największych zalet jest jednak możliwość korzystania z nielegalnego oświetlenia bez rzucania się w oczy policjantom drogówki...

Ile kosztują żółte ledy do starych aut?

Komplet - wciąż nielegalnych w świetle polskiego prawa - "żółtych" ledów, które oferowane są w kilku popularnych rozmiarach, to wydatek około 250 zł. Dwukrotnie więcej niż zapłacić trzeba za markowe żarówki halogenowe.

Paradoksalnie - wysoka cena, przynajmniej z punktu widzenia drogowego bezpieczeństwa - stanowić może pewien atut. Jednym z powodów, dla którego policjanci przywiązują szczególną uwagę do stosowania przez kierowców retrofitów, jest popularność tanich, chińskich żarówek, które nie spełniają rygorystycznych wymogów dotyczących np. geometrii. To szczególne ważne w przypadku "ledów", bo duże natężenie światła dodatkowo uwydatnia wszelkie niedociągnięcia, czy to w samej konstrukcji źródła światła, czy też dotyczące stanu technicznego samych reflektorów.

W efekcie na polskich drogach roi się od pojazdów, które oślepiają innych kierowców (zjawisko olśnienia), co prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Popularność chińskich ledów po części tłumaczy też dlaczego - w przeciwieństwie np. do Austrii, Czech czy Niemiec, gdzie na podstawie osobnych przepisów dopuszczono do użytku wybrane retrofity marek Philips i Osram - polskie władze nie kwapią się z takim rozwiązaniem.

Reflektory słabo świecą? Sprawdź klosz i odbłyślniki

Pamiętajmy, że w przypadku aut w wieku kilkunastu lat, fabryczne reflektory oferują z reguły całkiem zadowalające warunki oświetlenia. Warunek? Muszą być w odpowiednim w odpowiednim stanie technicznym. Nie chodzi jedynie o przejrzystość matowiejących z czasem kloszy, ale też zużywające się z czasem odbłyślniki.

Zanim więc - narażając się na mandaty - zdecydujemy się skorzystać z retrofitów, warto zweryfikować stan samych lamp i w razie konieczności poddać reflektory regeneracji.

