Smutne dane. A ile lat ma twój samochód?

Polacy wciąż jeżdżą jednymi z najstarszych aut w Europie. Średni wiek poruszającego się po naszych drogach samochodu osobowego to blisko 14 lat.

Zdjęcie /INTERIA.PL Samochody używane Polacy sprowadzili milion aut. Średni wiek to 12 lat

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) wynika, że na koniec 2018 roku (najnowsze dostępne dane) średni wiek samochodu osobowego w Unii Europejskiej wynosił 10,8 roku.



Reklama

Sporządzona przez ACEA mapa doskonale obrazuje podział na "Europę dwóch prędkości", który zdaje się przebiegać po linii Odry. Na tle tzw. "Starej Unii" in minus wyróżnia się jedynie Grecja, gdzie średni wiek auta osobowego to aż 15,7 roku. Dla porównania np. w Austrii średni wiek pojazdu osobowego to 8,2 roku, w Danii 8,8 roku, a w Luksemburgu - zaledwie 6,4 roku. W Niemczech średni wiek samochodu osobowego to "obecnie" 9,5 roku. Nieco lepiej jest we Franci czy Belgii - w obu przypadkach średnia wynosi równe 9 lat.

Dla porównania wschodnia część Unii Europejskiej wypada tutaj zdecydowanie gorzej. Przeciętny samochód poruszający się po naszych drogach ma "obecnie" 13,9 roku. Identyczna sytuacja ma też miejsce na Słowacji. W tej statystyce wyprzedamy m.in.: Czechów (14,8 roku), Węgrów (14,2 roku) i Rumunów (16,3 roku). Najstarszymi samochodami w Unii Europejskiej poruszają się obecnie mieszkańcy republik bałtyckich: Litwy (16,9 roku) i Estonii (16,7 roku). W zauważalnie lepszej sytuacji materialnej znajdują się Łotysze, gdzie średni wiek samochodu wynosi 13,9 roku.



Zdjęcie Średni wiek pojazdów w UE /

Starzenie się floty pojazdów dotyczy całej Unii Europejskiej. W 2016 roku średni wiek auta osobowego w UE wynosił 10,6 roku. W 2017 było to 10,7, a na koniec 2018 - 10,8 roku. Można się spodziewać, że dane dotyczące kolejnych lat - 2019 i 2020 - będą w tej kwestii jeszcze bardziej niepokojące. Opracowanie nie obejmuje przecież skokowego załamania rynku nowych pojazdów w wyniku pandemii koronawirusa.



Co ciekawe, chociaż na tle państw Europy zachodniej Polska wypada raczej blado, nasz kraj od lat znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej zmotoryzowanych państw Wspólnoty. W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w Polsce zarejestrowanych jest aż 719 pojazdów, co stanowi piąty wynik w UE za: Luksemburgiem (774 pojazdy na 1000 mieszkańców), Cyprem (773 pojazdy na tysiąc mieszkańców), Maltą (741 pojazdów) i Włochami (730 pojazdów na tysiąc mieszkańców). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że - w przypadku Polski - statystyka może być wypaczona chociażby za sprawą przepisów, które wciąż nie pozwalają na czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego czy jednośladu.