Polacy sprowadzili milion aut. Średni wiek to 12 lat

W 2019 r. przywieziono do Polski ponad 1 milion samochodów używanych - podał we wtorek instytut Samar. Średni wiek sprowadzonego auta wyniósł 12 lat.

Zdjęcie Do Polski w zeszłym roku przyjechał milion używanych samochodów /Piotr Kamionka /Reporter

W grudniu 2019 r. zarejestrowano 74 tys. 997 sztuk używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, tj. o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Skumulowany wynik w całym roku wyniósł 1 mln 9 tys. 184 i jest o 0,59 proc. większy niż w ub. roku - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Reklama

Według Instytutu, większa liczba sprowadzonych aut w grudniu wynika głównie z układu kalendarza (grudzień 2019 miał o 2 dni robocze więcej niż ubiegłoroczny).

Jak wskazano w raporcie, struktura importu na przestrzeni lat się nie zmienia. Zdecydowaną większość stanowią samochody osobowe - ponad 928 tys. sztuk, co stanowi 92 proc. rynku.

Jeżeli chodzi o wiek - statystyczny samochód sprowadzony w ubiegłym roku do Polski miał 11 lat i 11 miesięcy. To mniej niż wynosi średni wiek samochodów osobowych na koniec 2018 roku (blisko 15 lat).

Wskazano, że w 2019 r. najpopularniejszym rocznikiem wśród importowanych aut był 2008. Liczba sprowadzonych samochodów z tego rocznika przekroczyła 86,5 tys. sztuk.

Z danych Samaru wynika, że "tradycyjnie grudzień jest miesiącem z największym udziałem Diesla w imporcie samochodów osobowych - tym razem wyniósł 45,2 proc., co zwiększyło trend 12-miesięczny do poziomu 43,7 proc.".

Wskazano, że poprzednio taki wynik notowano w marcu 2016 roku, ale wówczas trend był spadkowy. Biorąc pod uwagę źródło sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi, najczęściej są to Niemcy, Francja i Belgia. Z tych krajów pochodzi ponad 78,4 proc. używanych aut napędzanych olejem napędowym.

Najwięcej używanych samochodów przyjeżdża z Niemiec. W 2019 r. było to ponad 582 tys. 712 pojazdów co stanowi 57,7 proc. importu. Druga z wynikiem 98 tys. 635 sztuk jest Francja, trzecia Belgia - 70 tys. 377 sztuk.

W przypadku marek niewiele się zmienia na przestrzeni kilku ostatnich lat. Najwięcej do Polski w ub. roku wjechało używanych Volkswagenów - 118 tys. 277 sztuk, druga najpopularniejsza marka to Opel - 101 tys. 739 sztuk, trzecie miejsce należy do Forda z wynikiem 86 tys. 832 aut, czwarte to Audi, których przywieziono 85 tys. 824 sztuk.