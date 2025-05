Skrzyżowania w Warszawie, Łodzi i Poznaniu należą do najbardziej obciążonych mandatami.

Każdemu kierowcy, który dopuści się takiego zachowania grozi mandat w wysokości 500 zł i aż 15 punktów karnych grozi kierowcy. Wysoka kara nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu od lat jest główną przyczyną wypadków drogowych w naszym kraju.

Wbrew panującej powszechnie wśród kierowców opinii, Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie odpowiada np. za czas nadawania poszczególnych świateł na konkretnym skrzyżowaniu. Co więcej CANARD nie ma nawet dostępu do oprogramowania zarządzającego cyklami świateł. Wszystko to leży w gestii zarządcy drogi.