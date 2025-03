Za 78 proc. całej sprzedaży Skody odpowiada Enyaq. Reszta to Elroq, który jest mniejszy i tańszy, ale dopiero niedawno pojawił się w salonach.

Oczywiście Skoda, podobnie jak inni producenci zamierza się ratować wprowadzaniem pojazdów mniejszych i tańszych. W tym roku na rynek ma wejdzie kosztująca poniżej 25 tys. euro elektryczna Skoda Epiq. Jednak problem z małymi samochodami na prąd jest taki, że są... małe, a to oznacza, że mają małe baterie i mały zasięg. A do takich aut kupujący podchodzą z rezerwą i koło się zamyka.

Dyrektor generalny Skody Klaus Zellmer powiedział niemieckiemu Automobilwoche, że czeski producent, który zatrudnia 41 tys. osób, również nie uniknie zwolnień. Jak to ujął Zellmer, "miejsca pracy mają podlegać naturalnym fluktuacjom". Brzmi dobrze, ale niesie brutalne przesłanie - początkowo zatrudnienie straci około 20 proc. pracowników Skody. Innymi słowy, zwolnionych zostanie ponad 8 tys. osób.

Co jednak ciekawe, Skoda nie zamierza rezygnować z kolejnych modeli elektrycznych. Zellmer uważa, że "kolejny elektryczny model wyszedłby Skodzie na dobre" i być może będzie to bateryjna Octavia. Na szczęście dla czeskiego producenta w gamie pozostanie przynajmniej hybrydowa wersja plug-in. Warto dodać, że dziś to właśnie Octavia jest najchętniej kupowanym modelem Skody. Pojazd ten, ale w wersjach spalinowych, chętnie wybierają również firmy.