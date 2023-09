Skarb z PRL w szufladzie. Ta mała książeczka jest warta 25 900 zł

18 270 zł za Fiata 126p i 25 890 zł za FSO 1500. Wbrew pozorom nie są to średnie ceny motoryzacyjnych klasyków na rynku wtórym, ale - ogłoszona właśnie - wysokość rekompensat za niezrealizowane książeczki samochodowe z czasów PRL. Takie kwoty uzyskać mogą do końca roku osoby, które w okresie Rzeczypospolitej Ludowej opłacały tzw. przedpłaty i - do dziś - nie odebrały obiecywanych im samochodów.

Zdjęcie Masz w domu taką książeczkę? Może być warta nawet 25,9 tys. zł / Jan Bielecki / Agencja SE/East News