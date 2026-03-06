W skrócie Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił propozycje niewielkich zmian w Strefie Czystego Transportu, głównie dotyczących detali bez zmiany granic i norm emisji spalin.

Przeciwnicy SCT zgromadzili ponad 100 tys. podpisów pod inicjatywą referendalną o odwołanie prezydenta, znacznie przewyższając wymagane minimum.

Przedstawione korekty obejmują m.in. ułatwienia dla mieszkańców Małopolski w trudnej sytuacji materialnej, zniesienie niektórych opłat oraz uproszczenie procedur, lecz główne założenia strefy pozostają bez zmian.

Strefa Czystego Transportu, obowiązująca w Krakowie od 1 stycznia tego roku, od samego początku spotyka się z ostrym sprzeciwem części mieszkańców oraz osób dojeżdżających do miasta. Przeciwnicy SCT krytykują jej rozległy zasięg oraz koszty ponoszone przez kierowców dojeżdżających do Krakowa.

100 tys. podpisów za referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa

Ostatecznie obywatelski protest, który zaczął się od demonstracji przeciwko SCT i niszczenia znaków informujących o SCT, przerodził się w inicjatywę referendalną. Zbieranie podpisów rozpoczęło się pod koniec stycznia, a obecnie na listach znajduje się ponad 100 tys. podpisów, znacznie więcej niż wymagane do ogłoszenia referendum w Krakowie 60 tys.

Gdy rozpoczęto akcję zbierania podpisów prezydent zdecydował się wykonać kilka kroków wstecz. M.in. odwołał dyrektora Zarządu Transportu Publicznego, Łukasza Franka, który m.in. nadzorował wdrożenie Strefy Czystego Transportu i odpowiadał za wiele zmian w krakowskiej polityce transportowej. Jednocześnie zapowiedział korektę zasad SCT, podkreślając, że konieczne jest dopracowanie strefy w sposób bardziej akceptowalny społecznie, przy jednoczesnym zachowaniu jej celów ekologicznych.

Jakie zmiany w Strefie Czystego Transportu w Krakowie?

Dzisiaj ogłoszono przygotowane przez prezydenta propozycje zmian w SCT i zapewne będą one dla wielu osób niewystarczające. Oto co zaproponował Aleksander Miszalski:

Dojazd do wszystkich parkingów P&R bez opłat

Zapewnienie sprzedawcom dojazdu do placów targowych (m.in. Rybitwy i Balicka)

Zwolnienie z opłat dla mieszkańców Małopolski będących w najcięższej sytuacji materialnej

Zniesienie opłat dla przedsiębiorców oraz Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Krakowie i zarejestrowany tu samochód

Brak obowiązku rejestracji motocykli

Dziedziczenie uprawnień SCT w rodzinie (tylko dla mieszkańców Krakowa)

Uproszczenie procedur zwolnień

Abolicja dla samochodów zakupionych do końca 2025

Ponadto w życie muszą wejść zmiany narzucone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

Dojazdy do wszystkich placówek medycznych, publicznych i prywatnych, po zgłoszeniu w systemie SCT

Kryterium podatkowe - uprawnienia przysługują osobom rozliczającym podatki w Krakowie, nie trzeba być zameldowanym

Prezydent zaznaczył, że od wyroku WSA nie będzie się odwoływał, wobec czego wejdą one w życie po uprawomocnieniu.

Jednocześnie prezydent zaznaczył, że powyższe propozycje nie są zamkniętym katalogiem, a kolejne decyzje będą podejmowane po spotkaniach z mieszkańcami, przedsiębiorcami i gminami podkrakowskimi.

Czy zmiany w SCT uratują prezydenta Krakowa?

Innymi słowy mamy do czynienia z drobną korektą strefy. Bez zmian zostają najbardziej krytykowane rozwiązania, a więc obejmujący praktycznie całe miasto obszar strefy (za wyjątkiem obszarów peryferyjnych znajdujących się na zewnątrz obwodnicy utworzonej przez autostradę A4 i drogi ekspresowe S52 i S7) i wymóg płacenia za wjazd przez osoby spoza Krakowa, które nie mają samochodów spełniających odpowiednich norm Euro.

Aleksander Miszalski zaznaczył przy tym, że zmiany obszaru, na który obowiązuje strefa w ogóle nie brał pod uwagę.

Chcę też jasno podkreślić, że niezależnie od nacisków nie wycofam się z wdrożenia SCT, nie zmniejszę norm ani nie ograniczę zakresu terytorialnego strefy.

Kiedy zmiany w SCT w Krakowie mogą wejść w życie?

Prezydent Krakowa podkreślił, że nie popełni więcej błędu zbytniego pośpiechu. Dlatego stosowna uchwała ma trafić pod obrady Rady Miasta dopiero po wakacjach.

Niewykluczone jednak, że wtedy Aleksander Miszalski nie będzie już prezydentem Krakowa, bowiem referendum może odbyć się już w maju.

