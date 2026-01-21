Sceny jak z filmu akcji na drodze nr 10. Wszystko zaczęło się w Dzierzążni

Kontrola drogowa w Dzierzążni szybko przerodziła się w dramatyczny pościg, który zakończył się kolizją i zatrzymaniem kierowcy. Mężczyzna, prowadząc samochód bez ważnego prawa jazdy, zignorował polecenia policji i podjął ucieczkę, stwarzając poważne zagrożenie na drodze.

Radiowóz policyjny jedzie z włączonymi światłami ostrzegawczymi za czerwonym samochodem ciężarowym na dwupasmowej drodze, w tle inne pojazdy oraz zabudowania i drzewa w zimowym, pochmurnym otoczeniu.
Niebezpieczny pościg w Dzierzążni. Kierowca Audi wjechał w ciężarówkę Policja

  • Patrol drogówki w Dzierzążni próbował zatrzymać Audi jadące z nadmierną prędkością.
  • Kierowca Audi zignorował polecenia, uciekał przed policją i spowodował kolizję.
  • Policja nałożyła na 20-latka mandaty, zatrzymała pojazd, a mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w Dzierzążni (woj. mazowieckim). Patrol ruchu drogowego prowadził kontrolę prędkości w obszarze zabudowanym drodze krajowej nr 10. Funkcjonariuszki zwróciły uwagę na Audi poruszające się znacznie szybciej niż dozwolone 50 km/h. Urządzenie pomiarowe wskazało 72 km/h, co automatycznie spowodowało podjęcie interwencji.

Zignorował polecenia i ruszył do ucieczki

Kiedy policjantki wydały kierowcy polecenie zatrzymania pojazdu, ten zamiast zwolnić, gwałtownie przyspieszył i ruszył w stronę Płocka. Funkcjonariuszki rozpoczęły pościg, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca Audi jechał szybko, wyprzedzając inne pojazdy i zyskując przewagę.

Ucieczka przed kontrolą drogową i seria wykroczeń. 20-latek zatrzymany po pościguPolicja

Stracił panowanie nad autem. Kontynuował pieszo

W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad samochodem, wpadł w poślizg. Samochód obrócił się bokiem, cudem tylko lekko otarł się o nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówkę, a następnie uderzył w wysepkę, ścinając znak drogowy.. Po zatrzymaniu auta niezrażony kierowca wysiadł i próbował uciec pieszo, ukrywając się w zaroślach przy jednej z posesji. Policjantki szybko jednak go znalazły i obezwładniły.

Zatrzymanym okazał się 20-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna w grudniu ubiegłego roku stracił prawo jazdy z powodu przekroczenia limitu punktów karnych. Ponadto miał na nodze elektroniczne urządzenie dozoru i był wcześniej notowany m.in. za oszustwo oraz pobicie.

    Mandat, punkty karne i pięć lat więzienia

    Za wykroczenia drogowe policjantki nałożyły na niego mandat w wysokości 300 zł za przekroczenie prędkości, co wiązało się z 5 punktami karnymi. Dodatkowo, za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, 20-latek otrzymał kolejny mandat w wysokości 3 tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych. Audi zostało zabezpieczone na parkingu, a jego dowód rejestracyjny zatrzymano ze względu na uszkodzenia.

    Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, gdzie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za takie przestępstwo grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

