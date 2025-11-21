W skrócie Samochody elektryczne i hybrydowe stanowią już ponad 60% nowych rejestracji w Polsce, co wymusza transformację w branży motoryzacyjnej.

Polscy producenci części motoryzacyjnych muszą dostosować produkcję do zmieniających się potrzeb rynku, stawiając na części uniwersalne.

Rośnie liczba nowych pojazdów na polskich drogach, choć jednocześnie spada krajowa produkcja aut.

Według raportu przygotowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmę KPMG od stycznia do września 2025 r. w naszym kraju zarejestrowano 26 tys. nowych elektrycznych samochodów osobowych. W analogicznym okresie 2024 r. było to ponad dwukrotnie mniej. Biorąc pod uwagę zarówno auta na prąd, jak i hybrydy, wzrost rok do roku wyniósł 19,1 proc. Zdominowały one rynek w omawianym okresie, stanowiąc 58,6 proc. wszystkich nowych zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Polskiemu przemysłowi grozi transformacja

Zdaniem autorów badania stanowi to wyzwanie dla polskich producentów części motoryzacyjnych. Polska jest bowiem siódmym największym eksporterem tego rodzaju produktów na świecie i stoi teraz przed widmem poważnej transformacji. Auta elektryczne wymagają mniejszej liczby komponentów niż ich spalinowe odpowiedniki, tymczasem 37 proc. eksportu części z Polski w 2024 r. stanowiły części właśnie do aut spalinowych.

Rozwiązaniem zaistniałego problemu może być zwiększenie nacisku na produkcję części uniwersalnych, tj. takich, które pokrywają zapotrzebowanie zarówno aut elektrycznych, jak i spalinowych. Mowa tu m.in. o układach hamulcowych z rekuperacją energii czy oponach przystosowanych do większej masy aut elektrycznych.

W Polsce ogólnie rejestruje się coraz więcej aut osobowych. Przez pierwsze trzy kwartały roku tych przybyło w naszym kraju 428 tys., czyli o ponad 7 proc. więcej niż w zeszłym roku. Klienci indywidualni kupili 136 tys. nowych aut (+9,3 proc.), a instytucjonalni 292 tys. (+6,4 proc.).

Marki popularne górują nad markami premium - 316 tys. tych pierwszych (+7,4 proc.) do 112 tys. samochodów marek bogatszych (+7,2 proc.). W Polsce pojawiło się dość dużo przyczep i naczep, zakupiliśmy ich bowiem 15,2 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 9,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Pierwszy raz od IV kwartału 2023 r. zwiększyła się w Polsce liczba ciężarówek, choć tu omawiamy tylko III kwartał br. W porównaniu do III kwartału 2024 r. przybyło ich 3,4 proc., czyli 21,7 tys. więcej.

Motocykle i motorowery są kupowane coraz chętniej

Ogromny boom wywołali motocykliści. Do tej pory w tym roku zarejestrowano 36,2 tys. nowych motocykli. (+10,3 proc. więcej). Kwitnie rynek motorowerów. Tych zakupiono 12,6 tys. egzemplarzy, czyli poprawiono wynik o 8,3 proc.

Na koniec warto niestety wspomnieć o spadku liczby produkowanych aut. Z polskich fabryk wyjechało ich do tej pory 312 tys. sztuk, co oznacza spadek o niemal 1/3, bo o 29 proc.

Raport opracowany wspólnie przez PZPM i KPMG nosi nazwę "Branża motoryzacyjna. Podsumowanie danych za Q1-Q3 2025". Należy on do serii regularnie publikowanych, kwartalnych badań podsumowujących sytuację na polskim rynku motoryzacyjnym, co oznacza również analizę naszej produkcji przemysłowej, a także motoryzacyjnych usług finansowych.

