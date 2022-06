Spis treści: 01 Samochodem do Chorwacji przez Czechy, Austrię, Słowenię

02 Samochodem do Chorwacji przez Słowację i Węgry

03 Autem do Chorwacji. Winiety i opłaty. Ile trzeba zapłacić za autostrady?

Samochodem do Chorwacji przez Czechy, Austrię, Słowenię

Wraz z rozwojem sieci drogowej w Polsce oraz w pozostałych krajach podróż samochodem na urlop stała się szybsza i wygodniejsza.

Trasa do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię w większości składa się z autostrad. Jest ona rekomendowana dla mieszkańców centralnej oraz zachodniej Polski.

Za komfort podróży wielopasmowymi drogami przyjdzie nam jednak zapłacić - trzeba wykupić winiety lub uiścić opłatę na bramkach.

Przy umiarkowanym ruchu drogowym trasę z Warszawy do Zadaru można pokonać w nieco ponad 12 godzin. Dojazd do Splitu zajmie ponad 13 godzin, a do Dubrownika co najmniej kolejne 3 godziny.

Reklama

W okresie wakacyjnym, gdy wiele osób podróżuje na swój wymarzony urlop, ruch jest znacznie większy i mogą tworzyć się korki.

Nawet wydłużony czas podróży nie zwalnia nas z obowiązku uiszczenia opłat na bramkach lub w postaci winiety. Forma płatności za przejazd różni się w zależności od kraju, którego drogami podróżujesz.

Samochodem do Chorwacji przez Słowację i Węgry

Istnieje jednak alternatywna trasa do Chorwacji - przez Słowację i Węgry. Jeśli podróżujesz na urlop ze wschodniej Polski i nie chcesz nadkładać drogi, wybierz właśnie tę trasę.

Jazda z Lublina do Zadaru przy normalnym ruchu drogowym zajmuje nieco ponad 13 godzin. Wyprawa do Splitu trwa ponad godzinę dłużej, a na pokonanie drogi do Dubrownika należy przeznaczyć nawet 17 godzin. W sezonie wakacyjnym niestety może się to wydłużyć.

Nie wszystkie odcinki przebiegają autostradami lub drogami szybkiego ruchu, co ma negatywny wpływ na czas podróży. Pamiętaj, że przejazd autostradami wiąże się z uiszczeniem opłaty. W Chorwacji zapłacisz na bramkach. Natomiast w Słowacji i Węgrzech musisz wykupić winietę.

Autem do Chorwacji. Winiety i opłaty. Ile trzeba zapłacić za autostrady?

Winieta to ryczałtowa opłata za korzystanie z autostrad lub dróg szybkiego ruchu w wybranych krajach. Jej brak jest karany wysokimi mandatami.

Sprawdź już teraz, gdzie musisz mieć winietę i ile zapłacisz za przejazd: