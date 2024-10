Rząd planuje zmiany w parkowaniu. Miejsc postojowych będzie mniej?

Opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Z projektu można wywnioskować, że rząd planuje uchylić dwa przepisy tzw. specustawy mieszkaniowej o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Które przepisy mają przestać obowiązywać?

Pierwszy z nich mówi, że w przypadku inwestycji powstającej w ramach specustawy, minimalna liczba miejsc parkingowych musi wynosić minimum 1,5-krotność liczby mieszkań. Drugi z przepisów, które mają zostać uchylone przewiduje natomiast, że dla inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w obszarze zabudowy śródmiejskiej minimalna liczba miejsc postojowych jest co najmniej równa liczbie mieszkań, które zakłada inwestycja.

W mediach natychmiast pojawiły się głosy, że z powodu tych zmian, spadnie liczba miejsc postojowych, a wiadomo, jak duże są problemy z parkowaniem w miastach. Jednak w opinii Polskiego Związku Firm Deweloperskich zastosowanie wspomnianych przepisów jest w naszym kraju marginalne. PZFD wskazuje, że w Warszawie w trybie specustawy zrealizowano zaledwie dwie inwestycje dotyczące budynków wielorodzinnych. Zaznaczono również, że zmiany dotyczyć będą "jedynie działek, które nie są dziś przeznaczone pod budownictwo".

To jednak nie koniec zmian. Zgodnie z projektem rada gminy w standardach urbanistycznych może określić liczbę miejsc postojowych dla danej inwestycji mieszkaniowej. Obecnie samorząd może określić liczbę miejsc, ale tylko pod warunkiem, że będzie ona większa niż wynika to z ustawy. To ma się zmienić i samorządy zyskają prawo zmniejszania liczby postojowych. To budzi uzasadnione obawy, bo deweloperzy często, również w dużych miastach, mają dobre stosunki z samorządami. Nietrudno więc wyobrazić sobie, że władze lokalne zaczną powszechnie zmniejszać liczbę wymaganych do wybudowania miejsc postojowych, co tylko spotęguje problemy z parkowaniem.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) nowych przepisów stwierdzono, że o zmianę regulacji wnioskują inwestorzy (deweloperzy) oraz samorządy, ponieważ przepisy w aktualnym brzmieniu ograniczają możliwość modyfikacji wskaźnika przez gminę i dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań. W OSR zaznaczono również, że przepisy w obecnej formie są barierą w rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego.

Innymi słowy, jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone, liczba miejsc postojowych budowanych wraz z nowymi blokami, bez wątpienia będzie mniejsza niż dziś. Skorzystają na tym deweloperzy, stracą właściciele samochodów.