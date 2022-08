Rząd szykuje dopłaty do samochodów. Będzie dofinansowanie z PFRON?

Spis treści: 01 Niepełnosprawni uziemieni w domu? Interwencja posłów

Jak poinformowało Prawo.pl, Paweł Wdówik - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych - potwierdził, że jego biuro współpracuje z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. "Programu samochodowego". Chodzi o wypracowanie rozwiązania pozwalającego na państwowe dofinansowanie zakupu pojazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.



Niepełnosprawni uziemieni w domu? Interwencja posłów

Informacje dotyczące planowanych dopłat do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych to efekt poselskiej interpelacji z 27 czerwca bieżącego roku. Pod dokumentem podpisali się posłowie:

Stanisław Bukowiec,



Iwona Michałek,



Michał Wypij,



Magdalena Sroka.



Parlamentarzyści zwracali w nim uwagę na niewystarczającą pomoc, jakiej państwo udziela osobom z niesprawnościami.



"Przyznanie bezzwrotnej dotacji na zakup własnego środka lokomocji stanowi ogromną zachętę dla osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej, jak i społecznej zamiast biernego egzystowania wyłącznie w charakterze odbiorcy świadczeń socjalnych, który to wizerunek utrwala w świadomości społeczeństwa, w tym potencjalnych pracodawców - model segregacyjny oparty na wykluczeniu osób niepełnosprawnych z codziennego aktywnego życia" - czytamy w interpelacji.

Prawo jazdy i doposażenie auta - państwowe dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Zdjęcie Obecnie można się starać o dofiansnowanie na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, ale nie samochodu / MARCIN KIELBIEWSKI/East News / Agencja SE/East News

Do poselskich pytań i sugestii odniósł się niedawno Paweł Wdówik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czytamy w niej m.in., że ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - przewidziano możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.



Ta forma pomocy adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu). Wysokość wsparcia wynosi:

10.000 zł dla osób mających trudności w poruszaniu się

4.000 zł dla osób z dysfunkcją słuchu.



Z pomocy tej korzystać też mogą opiekunowie dzieci do 16. roku życia (dzieci z dysfunkcją narządu ruchu).



Ponadto, również w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd", osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc:



w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;



w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.



Dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych? Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zdjęcie Przypominamy, że nowy taryfikator przewiduje wyższe kary za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych / PIOTR JEDZURA/REPORTER / Agencja SE/East News

Nie zmienia to jednak faktu, że - jak zauważyli autorzy interpelacji - państwowe wsparcie nie przewiduje obecnie dopłat do zakupu przez osoby niepełnosprawne, o co środowisko ubiega się od lat. Wkrótce może się to jednak zmienić.

"Utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na "Program samochodowy", którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się - napisał Paweł Wdówik.

Na ten moment wszelkie szczegóły dotyczące projektu pozostają tajemnicą. Jak czytamy w ministerialnym dokumencie, " trwają obecnie prace projektowe w tym zakresie". Można się jednak spodziewać, że wypracowanie ostatecznych rozwiązań zajmie - niestety - sporo czasu. Wymaga ono bowiem stworzenia szczegółowej listy dotyczącej m.in. stopnia i zakresu niepełnosprawności.



Otwartymi pozostają też pytania o zakres państwowego wsparcia - np. to, czy ograniczy się ono wyłącznie do samochodów fabrycznie nowych, czy obejmie również - zdecydowanie dostępniejsze dla przeciętnego rodaka - auta używane.



Z pytaniami dotyczącymi zapowiadanego projektu zwróciliśmy się do przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Obiecujemy na bieżąco monitorować postępy prac nad projektem.



