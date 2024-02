Rutkowski spełni marzenie 10-latka. Na komunię kupi synowi auto do driftu

Spis treści: 01 Krzysztof Rutkowski kupi synowi auto. 10-latek chce nauczyć się driftu

Prowadzenie auta to marzenie każdego dorastającego chłopaka. Trudno więc się dziwić, że 10-letni junior Rutkowski na pierwszą komunię świętą wymarzył sobie właśnie samochód. Jak można się spodziewać, życzenie młodego Rutkowskiego zostanie zrealizowane, ponieważ Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja na swojej pociesze pieniędzy nigdy nie oszczędzali. Głowa rodziny zapowiedziała już, że syn dostanie to, na co ma ochotę.

Krzysztof Rutkowski kupi synowi auto. 10-latek chce nauczyć się driftu

Znaczna większość debiutuje za kierownicą samochodów bliżej osiemnastych urodzin, ale junior Rutkowski zacznie szlifować swoje umiejętności długo wcześniej. Motoryzacja od zawsze była czymś, co interesowało syna Rutkowskich, ale nikt nie sądził, że tak szybko będzie chciał wsiąść “za kółko".

Zdjęcie Syn Krzysztofa Rutkowskiego marzy o takim widoku. 10-latek chciałby zasiąść za sterami BMW E36 / BMW

Junior Rutkowski będzie “latał bokiem". Zacznie jeszcze w tym roku

Co jednak ciekawe, 10-latka nie interesuje byle jaka jazda - młody Rutkowski chce specjalizować się w drifcie. Jak się okazuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze tego lata zaczął “latać bokiem" na zamkniętym obiekcie pod okiem instruktorów.

Zobaczyłem dziewięciolatka, który driftuje. Zadzwoniłem do taty i powiedziałem, że chciałbym BMW E36. Powiedział, że kupi mi go na komunię i tak się zaczęło. - wytłumaczył junior w rozmowie z "ShowNews.pl"

Syn Rutkowskiego marzy o BMW. Ten model to zabytek

Jak drift, to chodzi o BMW. Syn Krzysztofa Rutkowskiego najbardziej chciałby zasiąść za sterami starego BMW E36. Jakby nie patrzeć, mowa o aucie zabytkowym, ponieważ produkcja tego modelu ruszyła ponad 30 lat temu.

Zdjęcie Junior Rutkowski dostanie na komunię 30-letni samochód. BMW E36 będzie służyło do upalania / BMW

Poza autem będzie też przyjęcie. To będzie gruba impreza

Pierwsza komunia święta juniora zostanie zorganizowana z rozmachem - tak przynajmniej zapowiedziała jego mama Maja Rutkowski.

Komunia Krzysztofa juniora odbędzie się w hotelu, w takim centrum konferencyjnym niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Będzie około dwustu gości, może nawet więcej, bo sala jest zarezerwowana na czterysta osób. powiedziała Maja Rutkowski w rozmowie z ShowNews.pl

Wyjątkowy prezent będzie tylko częścią całego wydarzenia. Zaproszonych zostanie także kilkaset osób, choć sama sala, którą zarezerwowali celebryci, spokojnie pomieści drugie tyle.

Zdjęcie Coraz ciężej o zadbany egzemplarz. Ceny BMW E36 windują w górę z każdym rokiem / BMW