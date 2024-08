Spis treści: 01 Trasa pierwszego etapu Tour de Pologne 2024. Wrocław-Karpacz

02 Tour de Pologne 2024. Utrudnienia w ruchu

03 Etapy Tour de Pologne 2024

Trasa pierwszego etapu Tour de Pologne 2024. Wrocław-Karpacz

Tour de Pologne to impreza, która odbędzie się już po raz 81. Na starcie staną takie gwiazdy jak Rafał Majka czy Duńczyk Jonas Vingegaard. Podobnie jak w poprzednich edycjach kolarze będą mieli do pokonania siedem etapów. Pierwszy z nich, Wrocław - Karpacz, który odbędzie się 12 sierpnia, będzie liczył 156,1 km. Trasa poprowadzi przez:

Kąty Wrocławskie,

Sobótkę,

Przełęcz Tąpadła,

Świdnicę,

Wałbrzych,

Czarny Bór,

Krzeszów,

Kamienną Górę,

Przełęcz Kowarską.

Zawodnicy ruszą spod Hali Stulecia o godzinie 12:25. Przewidziane są lotne premie w Sobótce i Czarnym Borze oraz górskie na przełęczach Tąpadła i Kowarskiej. Do mety zaplanowanej na ul. Olimpijskiej w Karpaczu kolarze powinni dotrzeć ok. godziny 16:30.

Tour de Pologne 2024. Utrudnienia w ruchu

W związku z imprezą kierowcy poruszający się po terenie, którym przebiega trasa wyścigu, powinni być przygotowani na utrudnienia. Przez Wrocław zawodnicy przejadą ulicami: Wróblewskiego, Aleja Wielkiej Wyspy, Armii Krajowej, Ślężną, Wyścigową, Karkonoską, Czekoladową, Francuską, Czekoladową. Wrocławski ratusz zapowiedział jednak, że ulice w czasie wyścigu nie będą zamknięte. "Ze względu na dynamiczny przebieg imprezy nie są planowane zmiany w organizacji ruchu, a chwilowe zakłócenia będą zabezpieczane przez policję i służby organizatora" - poinformował Michał Gruz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Choć w stolicy województwa dolnośląskiego kierowcy nie powinni obawiać się problemów na trasie, to już w innych częściach regionu, muszą być na nie przygotowani. O możliwych utrudnieniach poinformowała komenda powiatowa w Świdnicy. Planuje się, że do powiatu świdnickiego kolarze wjadą ok. 14:10. Trasa będzie przebiegać drogą powiatową 190D, miejscowościami Tąpadła, Wiry, Wirki, Gogołów, Miłochów i Jagodnik. W samej Świdnicy zawodnicy przejadą ulicami Sprzymierzeńców, Polna Droga oraz drogą W379 (wyjazd na Modliszów). Kolarze mają opuścić powiat ok. godziny 14:49.

Na możliwe utrudnienia uwagę zwracają również funkcjonariusze z komendy w Wałbrzychu. Funkcjonariusze szacują, że na teren powiatu wałbrzyskiego pierwsi kolarze mogą wjechać ok. godziny 14:42 (od strony Starego Julianowa). Ok. 14:48 pojawić się mają w Wałbrzychu, gdzie przejadą ulicami Uczniowską, al. Generała Charlesa de Gaulle’a, ul. Wieniawskiego, wjadą do Szczawna-Zdroju i przez Rondo Niepodległości przejadą w stronę ul. Szczawienieckiej. Potem przejadą przez Strugę, Lubomin, Jabłowo, Czarny Bór i Grzędy. Kilka minut po 15:15 zawodnicy mają opuścić powiat wałbrzyski jadąc w kierunku Krzeszowa. Policja zapowiada, że utrudnień w ruchu (np. zamkniętych dróg lub zablokowanych dojazdów do posesji na trasie przejazdu) należy spodziewać się już po godzinie 14:00. Przywrócenie ruchu ma nastąpić po przejeździe ostatniego zawodnika i załóg serwisowych.

Komenda powiatowa w Kamiennej Górze zapowiedziała natomiast, że w związku z wyścigiem w godzinach 14:00-17:00 zablokowane będą ulice Krzeszowska, ks. Bolka I, Okrzei, Spacerowa, Broniewskiego, Papieża Jana Pawła II, Jeleniogórska oraz ulice przyległe.

Policja w Jeleniej Górze informuje natomiast o utrudnieniach w powiecie karkonoskim. Trasa prowadzić będzie przez Przełęcz Kowarską, Kowary, Ścięgny i Karpacz Orlinek. Funkcjonariusze informują, że trasa będzie zamknięta w godzinach 15:00-17:00. W Karpaczu możliwy objazd będzie od ul. Wielkopolskiej do ul Karkonoskiej, przez ul. Kolejową, Myśliwską i Kąpielową. W Ścięgnach dojazd będzie możliwy jedynie od strony Kostrzycy.

Etapy Tour de Pologne 2024

W kolejnych dniach kierowcy z innych regionów również powinni być przygotowani na utrudnienia. Etapy 81 edycji Tour de Pologne wyglądają następująco:

Etap II: Mysłakowice - Karpacz, 13 sierpnia, 15,4 km (jazda indywidualna na czas)

Mysłakowice - Karpacz, 13 sierpnia, 15,4 km (jazda indywidualna na czas) Etap III: Wałbrzych - Duszniki Zdrój, 14 sierpnia, 156,5 km

Wałbrzych - Duszniki Zdrój, 14 sierpnia, 156,5 km Etap IV: Kudowa Zdrój - Prudnik, 15 sierpnia, 195,3 km

Kudowa Zdrój - Prudnik, 15 sierpnia, 195,3 km Etap V: Katowice (ul. Olimpijska) - Katowice (al. Walentego Roździeńskiego), 16 sierpnia, 187,6 km

Katowice (ul. Olimpijska) - Katowice (al. Walentego Roździeńskiego), 16 sierpnia, 187,6 km Etap VI: Wadowice - BUKOVINA Resort, 17 sierpnia, 183,2 km

Wadowice - BUKOVINA Resort, 17 sierpnia, 183,2 km Etap VII: Kopalnia soli "Wieliczka" - Kraków, 18 sierpnia, 142,1 km.