Po Krotoszynie jeździ srebrny samochód z kartką. Mieszkańcy w panice

Służby i Urząd Miejski wyjaśniły, że pojazd należy do kontrolera wykonującego inwentaryzację azbestu na zlecenie gminy i działa on legalnie.

Każdy, kto ma wątpliwości co do tożsamości kontrolera, może ją potwierdzić w Urzędzie Miejskim. Pracownik działa zgodnie z prawem, a jego obecność w terenie to element szerszego programu likwidacji azbestu.

Inwentaryzacja azbestu to pierwszy krok do usunięcia groźnych materiałów z terenu gminy. Mieszkańcy mogą przy okazji skorzystać z programów pomocowych - jak Kawka Bis, który do 31 lipca 2025 r. pozwala uzyskać do 37 tys. zł wsparcia na wymianę kopciucha i utylizację niebezpiecznych wyrobów.