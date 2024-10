Spis treści: 01 Będą promować SCT. Kampania za ponad 800 tys. zł

02 Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jeszcze w tym roku ankiety dla mieszkańców

03 Strefa Czystego Transportu w Krakowie przesunięta o rok

Będą promować SCT. Kampania za ponad 800 tys. zł

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zawarł 20 września 2024 roku umowę z firmą ANDO (Agencja Nie Do Ogarnięcia) umowę na przygotowanie kampanii. Opiewa ona na 819 tys. zł. Z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową od ZTP wynika, że działania mają trwać nie dłużej niż trzy miesiące od momentu zawarcia umowy. Oznacza to, że firmie nie pozostało zbyt wiele czasu, by ruszyć z właściwą kampanią - musi to zrobić najpóźniej w najbliższą niedzielę, 20 października.

Maciej Sergiusz Piotrkowski z ZTP przekonuje, że kampania ma przede wszystkim na celu "pokazać, w jaki sposób transport drogowy wpływa na zanieczyszczenie powietrza, jakie zanieczyszczenia są w spalinach, co to jest norma Euro i jak można ograniczyć zanieczyszczenia pochodzące z transportu drogowego". Zaznaczył, że kampania nie tyle ma promować strefę, ale wskazać, że SCT mogłaby być jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza.

Planowo w kampanii mają być wykorzystane m.in. plakaty, billboardy czy prasa. Działania mają być prowadzone również w mediach społecznościowych, np. na platformie TikTok. To jednak nie wszystko, ponieważ informować na temat strefy miałyby również osoby działające na YouTubie. Z informacji PAP-u wynika, że planuje się zaangażować w działania dwóch youtuberów. Póki co jednak tylko jeden jest zainteresowany udziałem w przedsięwzięciu.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jeszcze w tym roku ankiety dla mieszkańców

Zarząd Transportu Publicznego zamierza jeszcze w tym roku rozpocząć ankiety, w których mieszkańcy wypowiedzą się na temat SCT. Maciej Sergiusz Piotrkowski zwrócił uwagę, że wyniki tych ankiet oraz decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego "będą dwoma fundamentami, które posłużą do stworzenia nowej uchwały o SCT". Wyraził on również nadzieję, że jeszcze w tym roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy odwołanie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodał ponadto, że uchwała o SCT musi wejść w życie ale może nie być restrykcyjna. "Ankiety pokażą, jakie są oczekiwania mieszkańców" - wskazał Piotrkowski.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie przesunięta o rok

Przypomnijmy krakowska rada miasta przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu w 2022 roku. Ta jednak, wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, została uznana za nieważną. Wyrok jest jednak nieprawomocny, ponieważ do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożono w związku z nim skargę kasacyjną. NSA nie rozstrzygnął jeszcze sprawy. W czerwcu tego roku natomiast, m.in. w efekcie społecznych protestów, Rada Miasta Krakowa zdecydowała przesunąć wprowadzenie Strefy Czystego Transportu z 1 lipca 2024 roku na 1 lipca 2025 r.