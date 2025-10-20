W skrócie Od 2026 roku we Francji zmieniają się przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych, szczególnie dla pojazdów z tymczasowym numerem "WW".

Nowe tablice będą miały jaskrawo-różowy kolor, co ułatwi ich rozpoznanie i ograniczy pomyłki oraz nadużycia.

Wraz z reformą uproszczona zostanie procedura wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego.

We Francji każdego roku około 400 tys. pojazdów otrzymuje tymczasowe tablice rejestracyjne oznaczone prefiksem "WW", co stanowi około 1 proc. ogółu pojazdów zarejestrowanych w kraju. Tymczasowa rejestracja przyznawana jest w szczególności samochodom importowanym i obowiązuje przez okres od czterech do sześciu miesięcy. Nie przewiduje się możliwości jej odnowienia. Po upływie tego terminu właściciel zobowiązany jest do uzyskania stałego dowodu rejestracyjnego, znanego potocznie jako carte grise.

Ten sam numer rejestracyjny na dwóch autach

Aktualnie tymczasowe tablice rejestracyjne oznaczone prefiksem "WW" są wizualnie identyczne z tablicami pojazdów z pełną rejestracją, różnica dotyczy jedynie oznaczenia początkowego. W efekcie organy kontrolne mają utrudnione zadanie w identyfikacji potencjalnych naruszeń. Z powodu ograniczonej liczby kombinacji, te same numery rejestracyjne przypisywane są nowym pojazdom średnio co 14 miesięcy.

Stwarza to wysokie prawdopodobieństwo posiadania tego samego numeru rejestracyjnego na dwóch różnych pojazdach, a to z kolei skutkuje niesłusznym nakładaniem kar na niektórych właścicieli. W celu eliminacji tych problemów francuskie władze postanowiły wprowadzić reformę systemu. Nowe tablice będą łatwo rozpoznawalne dzięki jaskrawo-różowej barwie, co pozwoli na szybką identyfikację i zmniejszenie liczby nieprawidłowości.

Różowy kolor tablic rejestracyjnych ma wykluczyć pomyłki

Różowy kolor nowego typu tablic rejestracyjnych został wybrany ze względu na jego unikalność w Europie - żaden inny kraj nie stosuje takiego oznaczenia, co wyklucza pomyłki z rejestracjami zagranicznymi lub stałymi. Barwa ta ma charakter wyłącznie wizualny i nie jest związana z kategorią prawa jazdy. Ponadto, data ważności tablicy będzie umieszczona na niej bezpośrednio, co umożliwi organom kontrolnym szybkie sprawdzenie, czy pojazd jest prawidłowo zarejestrowany.

Francja ułatwia procedurę wydawania tymczasowego dowodu

Według stowarzyszenia 40 Millions d'automobilistes, reforma ma szansę skutecznie ograniczyć luki w obecnym systemie i zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie pojazdów oczekujących na ostateczną rejestrację, w tym nowych samochodów, pojazdów importowanych oraz aut, które czekają na naprawę blacharską.

Równocześnie z wprowadzeniem różowych tablic rejestracyjnych, od pierwszego kwartału 2026 roku zostanie uproszczona procedura wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ograniczenie liczby wymaganych dokumentów ma na celu przyspieszenie procesu rejestracji.

