Przypomnijmy - 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie przepisy umożliwiające "czasowe dopuszczanie do ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych". Auta będą dopuszczane do ruchu czasowo, na mocy decyzji starosty, ważnej przez maksymalnie dwanaście miesięcy.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się właśnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Z dokumentu, który zgodnie z projektem obowiązywać ma od 1 czerwca bieżącego roku, dowiadujemy się, że za komplet nowych tablic rejestracyjnych dla samochodów sportowych (bądź ich wtórników) zapłacić trzeba będzie 100 zł - o 20 zł więcej niż w przypadku standardowych "cywilnych" rejestracji dla auta osobowego.

Skąd wzięła się wyższa niż w przypadku zwykłych rejestracji cena?

Autorzy rozporządzenia tłumaczą, że określając wysokość opłaty uwzględniono wyróżniającą się kolorystykę tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Przypomnijmy - chodzi o znaki numeru rejestracyjnego barwy czerwonej umieszczane na tablicy o żółtym tle. Oznacza to, że do produkcji takich tablic wykorzystywana będzie żółta folia odblaskowa, która stosowana jest na tablicach rejestracyjnych zabytkowych i czerwona folia, która stosowana jest na tablicach rejestracyjnych tymczasowych.



Mając to na uwadze, jak również bardzo mały wolumen produkcji tych tablic w skali roku (szacuje się, że będzie czasowo rejestrowanych około 200 szt. samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych), przez co produkcja tych tablic nie będzie produkcją seryjną, zaproponowana wysokość opłaty dla przedmiotowych tablic będzie na poziomie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych, tj. 100 zł tłumaczą autorzy projektu rozporządzenia.

Co ciekawe, z uwagi na toczące się prace legislacyjne, docelowe tablice dla samochodów sportowych - żółte z czerwoną czcionką - wydawane będą dopiero od 30 września bieżącego roku. Do tego czasu organ czasowo rejestrując samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych będzie wydawał tablice rejestracyjne tymczasowe ze znakami numeru rejestracyjnego barwy czerwonej umieszczanymi na białym tle tablicy rejestracyjnej.



Projekt rozporządzenia określa też wysokości opłaty za wydanie pozwolenia czasowego w przypadku czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych. Przypomnijmy - czasowej rejestracji dokonywać ma starosta "właściwy miejscowo". W wydziale komunikacji otrzymamy wówczas pozwolenie czasowe (na 12 miesięcy), którego cenę określono na 18,5 zł.

Nowe tablice rejestracyjne dla samochodów sportowych - żółte z czerwoną czcionką - zobaczymy na drogach wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych i wyłącznie na samochodach osobowych. Rozwiązanie powstało głównie z myślą o autach wykorzystywanych w rajdach, które - przynajmniej w teorii - spełniać też muszą wszystkie przepisy wynikające z rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów. W praktyce od lat mamy do czynienia z jawnym łamaniem obowiązujących w Polsce przepisów, na co przymykają oczy zarówno diagności, jak i organizatorzy imprez sportowych. Nowe tablice dla "rajdówek" rozwiązują ten problem.

Trzeba jednak pamiętać, że korzystający z nich pojazd będzie mieć prawo poruszać się po drodze publicznej wyłącznie w czasie imprezy sportowej i po zgłoszonych wcześniej przez organizatora trasach dojazdowych pomiędzy odcinkami specjalnymi. Oznacza to, że zarówno do stacji kontroli pojazdów (na badanie co do zgodności z warunkami technicznymi), jak i na samą imprezę, samochód osobowy przeznaczony do sportu będzie musiał trafić na lawecie.