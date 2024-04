Rodzina sprzedaje wyjątkowe pamiątki Schumachera. Jedna warta 2,2 mln dolarów

Michael Schumacher to legenda Formuły 1

Michael Schumacher to żywa legenda Formuły 1. Wygrał on łącznie 91 wyścigów Grand Prix, 68 razy startował z pierwszej pozycji. W sumie zdobył siedem tytułów mistrza świata kierowców, co stanowi rekord w świecie F1 (w 2020 roku wyrównał go Lewis Hamilton).

Od przeszło dekady Schumacher nie występuje publicznie. W 2013 roku w czasie jazdy na nartach miał wypadek, w wyniku którego doznał urazu mózgu i przez kilka miesięcy znajdował się w śpiączce. O jego stanie zdrowia od tamtej pory nie wiadomo zbyt wiele. Pojawiają się jednak nieoficjalne informacje, że były kierowca wymaga ciągłej opieki.

Zegarki Schumachera trafią na aukcję. Łączna wartość to 4 mln dolarów

Teraz wiele osób zapewne przypomni sobie o jednym z najważniejszych kierowców w historii F1, a to za sprawą zaplanowanej na 13 maja licytacji należących do niego ośmiu zegarków. Aukcja przeprowadzona zostanie w Genewie, a za jej organizację odpowiada dom aukcyjny Christie’s. Szacuje się, że wszystkie zegarki warte są nawet 4 mln dolarów. Najcenniejszym egzemplarzem wśród wystawionych na aukcję ma być Platinum Vagabondage 1, który został sprezentowany Schumacherowi przez szefa zespołu Ferrari, Jeana Todta. Niemiec otrzymał zegarek z okazji Bożego Narodzenia w 2004 roku. Szacuje się, że może on kosztować nawet 2,2 mln dolarów.

"Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować te kultowe i wyjątkowe zegarki należące do jednej z najbardziej znanych legend Formuły 1. Wyjątkowy moment zarówno dla miłośników zegarków, jak i miłośników F1" - stwierdził cytowany przez portal motorsport.com Remi Guillemin z domu aukcyjnego Christie’s.

Leczenie Schumachera ma kosztować ponad 100 tys. funtów tygodniowo

Nie jest to pierwsza decyzja dotycząca sprzedaży przedmiotów związanych ze słynnym kierowcą. Na licytację trafiały już samochody czy odrzutowiec należący do Niemca. To zaś może sugerować, że jego leczenie pochłania spore pieniądze. W 2022 roku brytyjski dziennik "The Sun" donosił, że tygodniowy koszt terapii Schumachera wynosi 115 tys. funtów.