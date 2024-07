Rocznica Powstania. 1 sierpnia Warszawa stanie w korkach

Spis treści: 01 Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego w 2024 r.

02 Rocznica Powstania Warszawskiego. Utrudnienia dla kierowców

03 Obchodzy rocznicy Powstania Warszawskiego. Zmiany w komunikacji miejskiej

Główne uroczystości związane z rocznicą Powstania Warszawskiego przypadają na 1 sierpnia i to właśnie tego dnia należy spodziewać się największych utrudnień. Pierwsze wydarzenia są zaplanowane na godzinę 10:00. Wówczas w parku Orlicz-Dreszera rozpoczną się uroczystości przed pomnikiem "Mokotów Walczący - 1944". Zakończyć się mają ok. godziny 11:00. Wtedy też rozpocznie się Marsz Mokotowa. Jego uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa". Warszawski ratusz zapowiada, że wydarzenie może wpłynąć na kursowanie autobusów linii 118, 141, 172 oraz Z-4.

Kolejne uroczystości mają odbyć się w Śródmieściu. O godzinie 13:15 ma rozpocząć się składanie kwiatów przy pomniku generała Stefana Roweckiego "Grota". W związku z tym od początku dnia do ok. godziny 14:30 na ulicy Chopina, między Sieroszewskiego i Alejami Ujazdowskimi obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. O godzinie 14:00 rozpoczną się wydarzenia przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. To zaś oznacza, że już od początku dnia do ok. godziny 17:00 obowiązywać będą zmiany w parkowaniu. Na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alei Ujazdowskich, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. Ratusz zwraca również uwagę, że od godziny 8:00 ulica Matejki będzie zamknięta od wjazdu na teren Ambasady Kanady od ulicy Wiejskiej (zaznaczono jednak, że możliwość dojazdu do ambasady będzie utrzymana). Ponadto na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati, w godzinach 13:00-16:00 obowiązywał będzie zakaz ruchu.

Kulminacyjnym momentem obchodów oczywiście będzie godzina 17:00, czyli Godzina W. Wówczas w całej stolicy zawyją syreny i całe miasto uczci powstanie minutą ciszy. W obchodach odbywających się w tym czasie przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wezmą udział urzędnicy państwowi i samorządowi. W związku z tym od początku dnia obowiązywać będzie zakaz parkowania na terenie całego parkingu przy Cmentarzu Wojskowym, w zatokach przy wejściu głównym na cmentarz od strony Powązkowskiej, a także na całej ulicy Ostrowieckiej. Ratusz zwraca również uwagę, że od godziny 13:00 nie będzie również możliwości wjazdu w ulicę Ostrowiecką i na parking przy cmentarzu. W tym przypadku utrudnienia dla kierowców mają obowiązywać do 19:00.

To nie koniec uroczystości zaplanowanych na 1 sierpnia. O godzinie 18:30 rozpocznie się wydarzenie przed pomnikiem "Polegli - Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy. W związku z tym przez cały dzień nie będzie możliwe pozostawienie auta na ul. Wolskiej. Ponadto w godzinach 16:00-22:00 skrajny pas na ulicy, od Hubalczyków do Sowińskiego, będzie wyłączony z ruchu. Tam właśnie mają zatrzymywać się samochody i autokary, które dowozić będą uczestników uroczystości. Dodatkowo autobusy będą zatrzymywały się także po przeciwnej stronie drogi, na prawym pasie jezdni w kierunku Powstańców Śląskich, u zbiegu z ulicą Sowińskiego. Oprócz tego w godzinach 16:30-20:00 nie będzie możliwości wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego z obu stron cmentarza. Ostatnie wydarzenie tego dnia, "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" zaplanowane jest na godzinę 20:30 na placu Piłsudskiego. W związku z tym od godziny 17:00 do końca dnia zamknięte będą ulice Królewska, Ossolińskich oraz Moliera.

Ratusz zwraca jednak uwagę, że w pobliże miejsc, gdzie odbywać się będą uroczystości, dojechać będą mogły osoby z przepustką organizatora, taksówki dowożące gości oraz uczestników powstania, pojazdy MTON, służby techniczne, a także autobusy przewożące m.in. poczty sztandarowe.

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego oznaczają również zmiany w działaniu komunikacji miejskiej. Na warszawskie ulice wyjadą tramwaje linii W oraz autobusy linii specjalnych 912, 922, 944, 970 i 980. Linie te połączą główne punkty Warszawy z miejscami obchodów rocznicy wydarzenia. Zabytkowe tramwaje w godzinach 14:00-19:00 kursować będą na linii W z placu Narutowicza ulicami: Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, aleją Niepodległości, Chałubińskiego, aleją Jana Pawła II, przez ronda Czterdziestolatka i ONZ, Prostą, przez rondo Daszyńskiego (obok Muzeum Powstania Warszawskiego), Kasprzaka, Skierniewicką i Wolską do Cmentarza Wolskiego. Specjalne linie autobusowe natomiast połączą Cmentarz Wojskowy na Powązkach z różnymi częściami miasta:

912 (trasa jednokierunkowa) z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Okopową, aleją "Solidarności", Wolską, Fot Wola do Cmentarza Wolskiego;

922 z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Słowackiego, Włościańską do stacji metra Marymont;

944 z Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Twardą, przez plac Grzybowski, Królewską, Marszałkowską, przez plac Bankowy, aleją "Solidarności", Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego;

970 z Dworca Wschodniego (od strony ulicy Kijowskiej) ulicami: Kijowską, Targową, aleją "Solidarności", przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją "Solidarności", Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego;

980 z placu Trzech Krzyży ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską, przez plac Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego.

Autobusy linii 912 będą kursowały w godzinach 17:30-20:00. Pozostałe będą kursować w godzinach 14:30-21:00. W związku z wieczornym koncertem na placu Piłsudskiego objazdami pokierowane zostaną autobusy linii E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44. Ponadto w godzinach 15:00-19:30 częściej będą kursować pociągi drugiej linii metra. Ma to również związek z odbywającym się tego dnia koncertem Taylor Swift na stadionie PGE Narodowym.