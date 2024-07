Spis treści: 01 Taylor Swift w Polsce. Kiedy koncerty?

02 Koncerty Taylor Swift w Polsce. Utrudnienia dla kierowców

03 Jak dojechać na koncert Taylor Swift w Warszawie?

04 Taylor Swift w Polsce. Czy komunikacja miejska będzie kursować częściej?

05 Koncert Taylor Swift. Gdzie zaparkować auto?

Taylor Swift w Polsce. Kiedy koncerty?

Taylor Swift to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Ma na swoim koncie 14 nagród Grammy, w 2023 roku była najczęściej słuchaną artystką w serwisie Spotify, została również "Człowiekiem Roku 2023" magazynu "Time". Miejsca, w których koncerty daje Taylor Swift, zwykle są wypełnione w 100 procentach. Zainteresowanie jej występami najlepiej oddaje fakt, że na europejską część trasy przyjeżdżają również Amerykanie. W efekcie bilety rozchodziły się błyskawicznie.

Pełnego obłożenia na polskich koncertach spodziewa się również warszawski ratusz. Łącznie w naszym kraju Taylor Swift da trzy występy - 1, 2 i 3 sierpnia. Wszystkie odbędą się na stadionie PGE Narodowym. Będą to pierwsze koncerty artystki w naszym kraju.

Koncerty Taylor Swift w Polsce. Utrudnienia dla kierowców

W związku z koncertami Taylor Swift władze Warszawy przygotowują się pod kątem komunikacyjnym. Ratusz zapowiedział, że w godzinach 17:00-21:00 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę. Z ruchu wyłączone będą obszary między aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Obszar nie będzie jednak całkowicie wyłączony z ruchu. Poruszać się po nim będą mogły osoby posiadające identyfikator SK, taksówki, jednoślady i autobusy komunikacji miejskiej.

Jak dojechać na koncert Taylor Swift w Warszawie?

Zdaniem warszawskiego ratusza najlepszym sposobem na dojazd na koncert Taylor Swift będzie metro. Druga linia będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością. Na podziemną kolej szczególnie warto zdecydować się 1 sierpnia, kiedy w stolicy odbywać się będą uroczystości z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Władze miasta deklarują, że fani wokalistki będą mogli również skorzystać z Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które zatrzymują się przy błoniach stadionu. Mostem Poniatowskiego z kolei kursować będą tramwaje i autobusy.

Ratusz zaznacza, że w zależności od aktualnej sytuacji policja może zdecydować się na zamknięcie poszczególnych ulic. Zamknięta może zostać ul. Sokola, od ul. Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego. W takiej sytuacji autobusy linii 102 i 202 pojadą ul. Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), z kolei pojazdy linii 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Zamoście. Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą autobusy linii 102, 135, 146, 147, 202 i E-1. W takiej sytuacji linie 102 i 202 kursować będą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, linia 135 pojedzie ul. Targową, a 146, 147 i E-1 z Wybrzeża Szczecińskiego skręcą na most Świętokrzyski, zawrócą przy stacji Centrum Nauki Kopernik i pojadą z powrotem na Pragę. Po zakończeniu koncertów, czyli ok. 23:00 funkcjonariusze policji mogą również zdecydować się na zamknięcie ruchu na moście Poniatowskiego i na Alejach Jerozolimskich, na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku zamknięcia mostu, na trasy objazdowe skierowane zostaną i tramwaje, i autobusy. Linia 7 pojedzie przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 po stronie śródmieścia skończą trasy natomiast na placu Starynkiewicza, po stronie praskiej natomiast na pętli Ratuszowa-Zoo. Linia 22 na zachodnim brzegu Wisły pojedzie z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeczki składy będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna alejami Zieleniecką i Waszyngtona. Z kolei autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą niedostępne części tras mostem Łazienkowskim.

Autobusy linii 146 i 147 pojadą natomiast objazdem przez aleję Zieleniecką do ul. Targowej, Kijowskiej i pętli przy Dworcu Wschodnim. Dodatkowo, jeśli ruch tramwajowy na moście Poniatowskiego i Alejach Jerozolimskich zostanie zamknięty, warszawski ratusz uruchomi linię zastępczą Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna i placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

Taylor Swift w Polsce. Czy komunikacja miejska będzie kursować częściej?

Po zakończeniu koncertów na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy. Oczywiście ze względu na wydarzenie na trasy wyjedzie również więcej tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, ul. Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo kursować będą tramwaje linii 9. Skład linii 26 z alei Zielenieckiej kursować będzie natomiast w kierunku Metra Młociny. Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro. Składy M2 kursujące w kierunku Bemowa będą przyjeżdżały na stacje częściej.

Koncert Taylor Swift. Gdzie zaparkować auto?

Ci, którzy udają się na koncert Taylor Swift samochodem, wciąż mogą liczyć na parking na błoniach stadionu. Z informacji dostępnych na stronie PGE Narodowego wynika, że pula dostępnych miejsc na pierwszy koncert jest jeszcze całkiem spora. Trzeba jednak pamiętać, by zjawić się odpowiednio wcześniej, zanim ograniczony zostanie ruch na wspomnianych wyżej ulicach. Zdecydowanie lepiej będzie jednak skorzystać z propozycji warszawskiego ratusza i udać się na koncert komunikacją miejską. Osoby spoza Warszawy mogą natomiast zostawić swoje auta na np. na parkingach Parkuj i Jedź, a na stadion udać się transportem publicznym.