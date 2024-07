Krzysztof Rutkowski zrobił zamieszanie w kościele. Poszło o samochody

Można powiedzieć, że samochody, które mamy ma placu, dobijają prawie do 10 mln zł. Paleta samochodów jest paletą bardzo ekskluzywną - stajnia jest na bardzo dobrym poziomie. Gdy prowadzę, najbardziej lubię jeździć Mercedesem G klasą, który mam w najdroższej wersji. Kosztuje prawie 1,5 mln zł. Ma on odpowiednie koła, a także jest mega ekskluzywny.[...]) Bardzo lubię jeździć też BMW 7, Audi A8 - to powiedzmy, że są auta dla mnie

powiedział Rutkowski w rozmowie z portalem shownews.pl