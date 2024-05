Syn Krzysztofa Rutkowskiego na komunię dostał 400-konne BMW

Jeszcze do niedawna szczytem wymarzonego prezentu komunijnego była nowa gra komputerowa lub rower górski. Jak się jednak okazuje, obecnie takie rzeczy na dzieciach nie robią już najmniejszego wrażenia. W ostatnich latach na tego rodzaju imprezach królują quady, luksusowa biżuteria, a nawet samochody. Jednocześnie rodzice prześcigają się w spełnianiu coraz bardziej absurdalnych fanaberii swoich pociech i z radością chwalą się tym w mediach społecznościowych.

400-konne BMW na Pierwszą Komunię Świętą. Dlaczego nie?

Idealnym przykładem może być znany polski detektyw-celebryta Krzysztof Rutkowski, który na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej sprezentował swojemu synowi 400-konne BMW do driftowania. Krzysztof Junior Rutkowski od dłuższego czasu marzył bowiem o wyczynowym samochodzie do nauki jazdy w kontrolowanym poślizgu. W spełnieniu zachcianek pomoże mu warte 200 tys. zł, stuningowane BMW E36 z silnikiem z typoszeregu E46. Wybór wydaje się nieprzypadkowy, bowiem to właśnie ten model BMW - mimo że od dawna nieprodukowany - jest uznawany za jeden z najlepszych samochodów do "latania bokiem".

Z okazji komunii świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Jego wartość to około 200 tys. złotych. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze - mówił Rutkowski w "Super Expressie".

Zdjęcie Państwo Rutkowski potrafią rozpieścić swojego syna / Fot. Maja Rutkowski @YouTube /

Reklama

Oczywiście na zmodyfikowanym BMW prezenty się nie skończyły. Hojni rodzice pochwalili się również, że ich pociecha otrzymała samochód elektryczny o wartości 37 tys. złotych. Jest to specjalny pojazd, który mogą prowadzić młodsze osoby od 14 roku życia bez prawa jazdy. Oprócz tego jak wspomniał sam Krzysztof Rutkowski - z samych kopert Junior mógłby sobie kupić kolejne auto. Pozazdrościć.

"Drogie prezenty to nic złego" - twierdzi ksiądz tiktoker

Drogie prezenty, które otrzymał syn Krzysztofa Rutkowskiego szybko rozpętały prawdziwą burzę w Internecie. Wielu z obserwujących media społecznościowe celebryty zarzuciło mu nieodpowiedzialne rozpieszczanie dziecka oraz nieprzemyślaną rozrzutność.

Zdjęcie Nie wszystkim fanom spodobała się taka rozrzutność / Fot. detektywmajarutkowski @Instagram /

Głos w sprawie zabrał także Sebastian Picur - popularny duchowny tiktoker, który jednak nie widzi nic złego w tak drogich prezentach. Ksiądz podkreślił jednak, że komunia święta jest wydarzeniem o charakterze religijnym i duchowym, związanym z wiarą i to właśnie w takim klimacie powinny przeżywać ją dzieci.