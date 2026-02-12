Renault ogłosiło ważną decyzję. Nie będzie produkować tylko samochodów

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Renault to kolejna firma motoryzacyjna, która chce zagospodarować wolne moce produkcyjne swoich zakładów na rzecz przemysłu zbrojeniowego. Francuska marka, we współpracy z przedsiębiorstwem Turgis Gaillard, wyprodukuje nie samochody, a statki powietrzne. Będą one wytwarzane w fabryce specjalizującej się w produkcji części podwozia samochodów.

Roboty przemysłowe montujące karoserie samochodów na linii produkcyjnej w nowoczesnej fabryce, otoczone zaawansowaną automatyką i urządzeniami kontrolnymi.
Firmy motoryzacyjne mają wolne moce produkcyjne i chętnie przestawiają się na produkcję zbrojeniową123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Renault będzie produkować dla sektora zbrojeniowego
  2. Dlaczego branża motoryzacyjna chce produkować dla wojska?
  3. Producenci części samochodowych rozszerzają działalność

Grupa Renault poinformowała, że wyprodukuje do 600 dronów dla francuskiego ministerstwa obrony w fabryce w Le Mans zlokalizowanej na zachodzie Francji. Z informacji przekazanych przez francuskiego producenta wynika, że projekt został zatwierdzony 10 lutego. Statki powietrzne będą wytwarzane we współpracy z firmą Turgis Gaillard, działającą w sektorze obronnym.

Renault będzie produkować dla sektora zbrojeniowego

Zaznaczono jednak, że produkcja na potrzeby wojskowe nie wpłynie na inwestycje w sektorze motoryzacyjnym. "Grupa Renault nie zamierza stać się znaczącym graczem na rynku obronnym" - oświadczył producent samochodów. Fabryka Renault w Le Mans zatrudnia ok. 1,5 tys. pracowników i zajmuje się produkcją elementów podwozia dla samochodów Renault, Dacii i innych marek partnerskich.

O nawiązaniu relacji z firmą Turgis Gaillard przedstawiciele francuskiego koncernu informowali w styczniu 2026 roku. Fabrice Cambolive, dyrektor ds. rozwoju Renault, w rozmowie z francuskim kanałem informacyjnym BFM TV, na który powoływała się agencja Reuters, stwierdził, że z grupą kilka miesięcy wcześniej skontaktowało się francuskie ministerstwo obrony w sprawie "projektu rozwoju francuskiego przemysłu dronów".

Renault ma doświadczenie w produkcji na potrzeby wojskowe. Przykładem jest oddział Renault Trucks Defense, który został sprzedany Volvo, a kilka lat temu przemianowany na Arquus.

Dlaczego branża motoryzacyjna chce produkować dla wojska?

Działania francuskiego koncernu motoryzacyjnego to kolejny przykład, że branża odpowiada na apele o udział w rozbudowie potencjału obronnego Unii Europejskiej. W obecnych okolicznościach, czyli trwającej od kilku lat sytuacji na Ukrainie, ale także ewolucji polityki zagranicznej USA, pojawiły się dla Europy nowe wyzwania, także w zakresie militarnym.

W swoim dorocznym przemówieniu do wojska wygłoszonym 15 stycznia prezydent Francji, Emmanuel Macron, powiedział, że kraj pilnie potrzebuje wzmocnienia swojego potencjału obronnego.

Producenci z branży motoryzacyjnej tym chętniej podejmują wyzwania z dziedziny obronności, że na skutek kryzysu dysponują wolnymi mocami produkcyjnymi w swoich fabrykach.

Producenci części samochodowych rozszerzają działalność

Warto zaznaczyć, że Renault nie jest tutaj wyjątkiem. Również inne europejskie firmy związane z produkcją na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego przestawiają się na wytwarzanie elementów dla przemysłu zbrojeniowego. Zmniejszająca się produkcja, zwolnienia i zamykanie zakładów produkcyjnych nie pozostają bez wpływu na sytuację dostawców części. W efekcie w kierunku zbrojeniowego patrzą m.in. takie firmy jak Schaeffler, która będzie produkować elementy do dronów dla przedsiębiorstwa Helsing.

Z kolei fińska firma Valmet Automotive, która przez lata produkowała na zlecenie całe samochody (m.in. Porsche Boxster i Cayman, a także modele Saaba i Mercedesa) zamierza produkować transportery opancerzone marki Patria, te same, na których bazują powstające w Polsce Rosomaki.

Zobacz również:

Renault rozszerza swoją paletę działalności. Tym razem nie chodzi o samochody.
Wiadomości

Renault pomoże armii. Koncern samochodowy ma produkować drony

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

Nie wszystkie firmy są jednak zdecydowane na przestawienie działalności na przemysł zbrojeniowy. Producent części ZF Fredichshafen w przemyśle zbrojeniowym co prawda działa od lat, ale jest to zdecydowanie uboczna działalność, generująca mniej niż 1 proc. przychodów.

Z kolei Bosch również prowadzi działalność związaną z obronnością za pomocą spółek zależnych (np. Bosch Rexroth), ale prezes firmy zapowiada, że nie jest to główny obszar jej działalności i nie będzie się to zmieniać.

Test wideo Renault Rafale. Duży SUV, a pali mniej niż 5 l/100 kmAdam MajcherekINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze