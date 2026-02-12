Spis treści: Renault będzie produkować dla sektora zbrojeniowego Dlaczego branża motoryzacyjna chce produkować dla wojska? Producenci części samochodowych rozszerzają działalność

Grupa Renault poinformowała, że wyprodukuje do 600 dronów dla francuskiego ministerstwa obrony w fabryce w Le Mans zlokalizowanej na zachodzie Francji. Z informacji przekazanych przez francuskiego producenta wynika, że projekt został zatwierdzony 10 lutego. Statki powietrzne będą wytwarzane we współpracy z firmą Turgis Gaillard, działającą w sektorze obronnym.

Zaznaczono jednak, że produkcja na potrzeby wojskowe nie wpłynie na inwestycje w sektorze motoryzacyjnym. "Grupa Renault nie zamierza stać się znaczącym graczem na rynku obronnym" - oświadczył producent samochodów. Fabryka Renault w Le Mans zatrudnia ok. 1,5 tys. pracowników i zajmuje się produkcją elementów podwozia dla samochodów Renault, Dacii i innych marek partnerskich.

O nawiązaniu relacji z firmą Turgis Gaillard przedstawiciele francuskiego koncernu informowali w styczniu 2026 roku. Fabrice Cambolive, dyrektor ds. rozwoju Renault, w rozmowie z francuskim kanałem informacyjnym BFM TV, na który powoływała się agencja Reuters, stwierdził, że z grupą kilka miesięcy wcześniej skontaktowało się francuskie ministerstwo obrony w sprawie "projektu rozwoju francuskiego przemysłu dronów".

Renault ma doświadczenie w produkcji na potrzeby wojskowe. Przykładem jest oddział Renault Trucks Defense, który został sprzedany Volvo, a kilka lat temu przemianowany na Arquus.

Dlaczego branża motoryzacyjna chce produkować dla wojska?

Działania francuskiego koncernu motoryzacyjnego to kolejny przykład, że branża odpowiada na apele o udział w rozbudowie potencjału obronnego Unii Europejskiej. W obecnych okolicznościach, czyli trwającej od kilku lat sytuacji na Ukrainie, ale także ewolucji polityki zagranicznej USA, pojawiły się dla Europy nowe wyzwania, także w zakresie militarnym.

W swoim dorocznym przemówieniu do wojska wygłoszonym 15 stycznia prezydent Francji, Emmanuel Macron, powiedział, że kraj pilnie potrzebuje wzmocnienia swojego potencjału obronnego.

Producenci z branży motoryzacyjnej tym chętniej podejmują wyzwania z dziedziny obronności, że na skutek kryzysu dysponują wolnymi mocami produkcyjnymi w swoich fabrykach.

Producenci części samochodowych rozszerzają działalność

Warto zaznaczyć, że Renault nie jest tutaj wyjątkiem. Również inne europejskie firmy związane z produkcją na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego przestawiają się na wytwarzanie elementów dla przemysłu zbrojeniowego. Zmniejszająca się produkcja, zwolnienia i zamykanie zakładów produkcyjnych nie pozostają bez wpływu na sytuację dostawców części. W efekcie w kierunku zbrojeniowego patrzą m.in. takie firmy jak Schaeffler, która będzie produkować elementy do dronów dla przedsiębiorstwa Helsing.

Z kolei fińska firma Valmet Automotive, która przez lata produkowała na zlecenie całe samochody (m.in. Porsche Boxster i Cayman, a także modele Saaba i Mercedesa) zamierza produkować transportery opancerzone marki Patria, te same, na których bazują powstające w Polsce Rosomaki.

Nie wszystkie firmy są jednak zdecydowane na przestawienie działalności na przemysł zbrojeniowy. Producent części ZF Fredichshafen w przemyśle zbrojeniowym co prawda działa od lat, ale jest to zdecydowanie uboczna działalność, generująca mniej niż 1 proc. przychodów.

Z kolei Bosch również prowadzi działalność związaną z obronnością za pomocą spółek zależnych (np. Bosch Rexroth), ale prezes firmy zapowiada, że nie jest to główny obszar jej działalności i nie będzie się to zmieniać.

