Renault 5 to auto elektryczne z nowej serii modelowej francuskiego producenta nawiązującej do legendarnych modeli sprzed lat. Za jakiś czas do "Piątki" dołączy "Czwórka", a po niej jeszcze Twingo. Mają to być niedrogie samochody elektryczne, dzięki którym elektromobilność na dobre zagości w europejskich aglomeracjach.



Renault 5 za więcej niż 25 tys. euro

Producent wprowadzając auto zapowiadał, że będzie kosztowało poniżej 25 tys. euro, czyli niewiele ponad 100 tys. zł. W Polsce cena wyjściowa to 120 900 zł za wersję evolution EV40, ale to da się wyjaśnić. Polski importer nie zdecydował się na wprowadzenie do oferty najprostszej i najsłabszej, 95-konnej wersji bez możliwości ładowania prądem stałym, wyłącznie z ładowarką pokładową 11 kW. Jak udało nam się ustalić, ta wersja raczej nie przyciągnęłaby wielu chętnych, a mogłaby negatywnie wpłynąć na postrzeganie Renault 5 jako auta mało praktycznego przez brak możliwości korzystania z szybkich ładowarek.



Polskie ceny Renault 5

Ceny Renault 5 w Polsce kształtują się następująco:

evolution EV40 (120 KM) urban range - 120 900 zł

techno EV40 (120 KM) urban range - 129 900 zł

techno EV52 (150 KM) comfort range - 142 900 zł

iconic cinq EV40 (120 KM) urban range - 138 900 zł

iconic cinq EV52 (150 KM) comfort range - 151 900 zł

Wyposażenie podstawowe Renault 5 w Polsce

Cennik Renault 5 w Polsce otwiera wersja evolution EV40 120 KM urban range za 120 900 zł. Za tę kwotę klient kupuje egzemplarz z akumulatorem o pojemności 40 kWh zapewniającą zasięg 311 KM. Pokładowa ładowarka pozwala na zasilanie z mocą 11 kW, a korzystając z szybkich ładowarek prądu stałego można ładować auto z mocą do 80 kW. Każda wersja Renault 5 dostępna w Polsce została wyposażona w pompę ciepła. Silnik ma 120 KM mocy i 225 Nm momentu obrotowego, auto rozpędza się do 150 km/h, a liczba 100 pojawia się na prędkościomierzu po 9 sekundach od startu.

Na liście wyposażenia standardowego znajduje się m.in. 7-calowy ekran zegarów i system multimedialny openR link z ekranem o przekątnej 10,25 cala, czujniki parkowania z tyłu, czy automatyczna klimatyzacja. Kierownica nie ma skórzanego obszycia, a fotel kierowcy nie ma regulacji wysokości. Auto wyjeżdża z salonu na 18-calowych felgach ze stali, przykrytych kołpakami nawiązującymi do wzoru Renault 5 Turbo sprzed lat.

Renault 5: wersje napędowe, wyposażenie, zasięg

Kolejne wersje wyposażenia dostępne są w dwóch wariantach mocy i pojemności akumulatora - bateria 40 kWh i silnik 120 KM mocy oraz bateria o pojemności 52 kWh z silnikiem o mocy 150 KM. Większa bateria pozwala też na szybsze ładowanie - obsługuje ładowarki o mocy do 100 kW. 150-konne egzemplarze również mają prędkość maksymalną ograniczoną do 150 km/h, a do pierwszej setki rozpędzają się o sekundę szybciej niż 120-konne. Auta z większymi akumulatorami przejeżdzają na jenym ładowaniu do 411 km.

Z istotnych różnic w porównaniu z wersją bazową, na liście wyposażenia odmiany techno mamy m.in. regulację wysokości fotela kierowcy, kierownicę obszytą sztuczną skórą, konsolę środkową z podłokietnikiem ze schowkiem, kolorowy ekran za kierownicą o przekątnej 10,25 cala i ładowarkę indukcyjną. W tej wersji na masce pojawia się wskaźnik ładowania, kierowca może korzystać z aktywnego tempomatu, kamery cofania i sterowanych elektrycznie szyb z tyłu.

W topowej odmianie iconic cinq dostajemy dodatkowo regulację lędźwiową fotela kierowcy, regulację wysokości fotela pasażera, podgrzewaną kierownicę i fotele, system samodzielnego parkowania, podświetlenie ambientowe i bezramkowe lusterko wsteczne. Auta w wersji techno i iconic chiq wyjeżdżają z salonów na 18-calowych obręczach z lekkich stopów. Do każdego typu przeznaczony jest jeden wzór, ale można je zamieniać - koszt takiej zmiany to 300 zł.



Elektryczne Renault tańsze niż hybrydowa Toyota

Warto dodać, że cena Renault 5 pozwala na skorzystanie z programu Mój Elektryk. Jeśli program w wersji 2.0 wejdzie w obecnie projektowanym wariancie, klienci będą mogli obniżyć cenę nawet o 40 tys. zł. W efekcie "Piątka" będzie kosztowała mniej niż hybrydowa Toyota Yaris, która dziś w wersji Comfort w promocji kosztuje 90 400 zł. Renault 5 w najtańszym wariancie może kosztować 80 900 zł.