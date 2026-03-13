W skrócie Trwa budowa dwóch dużych tuneli w Europie o łącznej wartości ponad 20 mld euro: Fehmarnbelt pod Bałtykiem i Brenner Base Tunnel pod Alpami.

Tunel Fehmarnbelt o długości 18 km i głębokości 40 m pod dnem Morza Bałtyckiego ma skrócić podróż między Kopenhagą a Hamburgiem z około pięciu do dwóch i pół godziny.

Pod przełęczą Brenner powstaje 55-kilometrowy tunel kolejowy, który odciąży ruch na jednej z najbardziej obciążonych tras transportowych w Europie.

Systematyczna budowa i rozbudowa dróg w dobie tak szybko rozwijającego się transportu staje się powoli niewystarczająca. Inżynierowie zmuszeni są do tworzenia niezwykle zaawansowanych, kosztownych i wymagających obiektów inżynieryjnych, aby drogi mogły powstać w miejscach, gdzie jeszcze dekady temu nikt o nich nie myślał. Na naszych oczach trwa budowa dwóch potężnych inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 20 mld euro, które mają zmienić mapę transportu w Europie.

Tunel pod Bałtykiem. Fehmarnbelt będzie miał 18 km długości i powstanie 40 m pod dnem morza

Oba obiekty staną się częścią transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T, łączącego Skandynawię z południem Europy. Pomiędzy niemiecką wyspą Fehmarn a duńską wyspą Lolland powstanie tunel zanurzony na około 40 metrów pod dnem Morza Bałtyckiego. Obiekt będzie mierzył około 18 km długości i połączy duńskie Rødbyhavn z niemieckim Puttgarden.

Aktualnie trasę tę można pokonać przeprawą promową trwającą około 45 minut, jednak po uruchomieniu tunelu podróż pociągiem zajmie około 7 minut, a samochodem około 10 minut. Co ważne, tunel Fehmarnbelt stanie się najdłuższym tunelem na świecie zanurzonym pod dnem morza.

Tunelem pod Bałtykiem przejadą zarówno samochody, jak i pociągi. Getty Images

O trzy godziny szybciej z Kopenhagi do Hamburga dzięki tunelowi

W tunelu powstaną dwie dwupasmowe jezdnie autostradowe oraz dwutorowa linia kolejowa. Według danych operatora projektu - spółki Femern A/S - nowe połączenie skróci podróż między Kopenhagą a Hamburgiem z około pięciu do dwóch i pół godziny. Co więcej, według najnowszych szacunków inwestycja ta ma przynieść duńskiej gospodarce korzyści rzędu 3 mld euro, a w całym regionie Morza Bałtyckiego nawet dwukrotnie większe.

Tunel o długości 55 km pod Alpami. Jego budowa trwa już 18 lat

Drugim obiektem jest tunel Brenner Base Tunnel pod przełęczą Brenner, którego budowa rozpoczęła się w 2008 r. To tunel kolejowy, który połączy austriacki Innsbruck z włoskim Fortezza w Tyrolu Południowym. Sam obiekt będzie mierzył blisko 55 km długości, jednak łącznie z 12-kilometrowym tunelem doliny Inn - będącym obwodnicą kolejową Innsbrucka - całe podziemne połączenie kolejowe będzie miało około 64 km.

Linia ta stanie się najdłuższym podziemnym połączeniem kolejowym na świecie, wyprzedzając tunel św. Gotarda biegnący pod przełęczą Świętego Gotarda w szwajcarskich Alpach o długości 57 km. Brenner Base Tunnel składa się z dwururowego systemu - każda z głównych rur przeznaczona jest dla jednego kierunku ruchu. Pomiędzy nimi znajduje się dodatkowy tunel techniczny.

Brenner Base Tunnel. Photo by SOEREN STACHE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP AFP

Dzięki tej inwestycji część transportu zostanie przeniesiona z dróg na kolej. Czas podróży dla pociągów pasażerskich skróci się z 85 do 25 minut, natomiast dla składów towarowych ze 100 do 35 minut.

2,5 mln ciężarówek i 50 mln ton towarów. Tunel ma rozwiązać konflikt między Austrią a Włochami

Budowa tego tunelu ma ogromne znaczenie dla transportu przez Alpy. Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, przełęcz Brenner jest obecnie jedną z najbardziej obciążonych tras transportowych w Europie. Każdego roku przejeżdża przez nią ponad 2,5 mln ciężarówek, 14 mln pojazdów i transportowanych jest około 50 mln ton towarów.

Tak duże natężenie ruchu doprowadziło do konfliktu na linii Austria-Włochy. Władze Tyrolu wprowadziły ograniczenia dla transportu ciężarowego na autostradzie Brenner, na co zareagował włoski rząd składając skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

