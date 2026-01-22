W skrócie Tunel Fehmarnbelt budowany między Niemcami a Danią pod Bałtykiem będzie miał 18 km długości i połączy wyspy Fehmarn oraz Lolland.

Budowa wykorzystuje prefabrykowane betonowe segmenty, a koszt inwestycji szacowany jest na około 8 mld euro, współfinansuje ją Unia Europejska.

W 2025 r. potwierdzono problemy techniczne ze statkiem IVY, co spowodowało opóźnienie projektu, który po ukończeniu skróci czas przejazdu między Skandynawią a Europą Środkową o nawet dwie godziny.

Najdłuższy podwodny tunel świata powstaje na Bałtyku

Tunel Fehmarnbelt budowany jest pomiędzy Niemcami a Danią, pod dnem Bałtyku. Po zakończeniu inwestycji obiekt osiągnie długość 18 km i stanie się najdłuższym na świecie podwodnym tunelem drogowym i kolejowym. Połączy niemiecką wyspę Fehmarn z duńską wyspą Lolland, tworząc stałe połączenie między Skandynawią a Europą kontynentalną.

Prace ruszyły w 2020 r. Początkowo zakładano oddanie tunelu do użytku w 2029 r., jednak oficjalnie potwierdzono, że termin ten może zostać przesunięty. Inwestorzy podkreślają jednak, że mimo opóźnień projekt jest realizowany zgodnie z aktualnym harmonogramem robót.

Tunel Fehmarnbelt - rekordowa skala

Obiekt będzie obsługiwał dwa rodzaje transportu. W tunelu zaplanowano dwie dwupasmowe jezdnie drogowe oraz dwutorową linię kolejową. Maksymalna dozwolona prędkość dla samochodów wyniesie 110 km/h, co pozwoli pokonać całą trasę w około 10 minut. Pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 200 km/h, skracając przejazd do około 7 minut. Dla porównania, obecna przeprawa promowa trwa około 45 minut.

Tunel nie jest drążony w litej skale. Powstaje w technologii zanurzanej, z prefabrykowanych segmentów betonowych opuszczanych na dno morza. Konstrukcja będzie składać się z 79 elementów, z których każdy ma 217 metrów długości i waży około 73 tys. ton. Po połączeniu segmenty zostaną zabezpieczone i zasypane, tworząc szczelny ciąg komunikacyjny pod dnem Bałtyku.

Budowa tunelu Fehmarnbelt - koszty inwestycji

Koszt inwestycji szacowany jest na około 8 mld euro, co przy obecnych kursach oznacza blisko 35 mld zł. Głównym inwestorem jest strona duńska, a projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską kwotą około 1,3 mld euro w ramach sieci TEN-T.

Na potrzeby budowy w Danii powstała specjalna fabryka tuneli, zatrudniająca ponad 2000 pracowników z różnych krajów, w tym z Polski. Zaplecze budowy zajmuje ponad 2 km kwadratowe. Przez port roboczy w Puttgarden przetransportowano już ponad 500 tys. ton materiałów, głównie cementu, piasku, żwiru i kamienia.

W 2025 r. oficjalnie potwierdzono, że projekt napotkał trudności techniczne. Kluczowym problemem okazał się specjalistyczny statek IVY, przeznaczony do zanurzania betonowych segmentów. Opóźnione testy i brak pełnych certyfikacji spowodowały co najmniej półtoraroczny poślizg w harmonogramie prac.

Po uruchomieniu tunel skróci czas przejazdu między Skandynawią a Europą Środkową nawet o dwie godziny. Dla kierowców oznacza to szybszy i bardziej przewidywalny tranzyt bez konieczności korzystania z promów. Skorzystają na tym także przewozy towarowe oraz międzynarodowa logistyka, w tym trasy wykorzystywane przez polskich przewoźników.

