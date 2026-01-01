Najdłuższy tunel autostradowy na świecie otwarty. 20 min zamiast 3 godzin

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

W Chinach oddano do użytku najdłuższy na świecie tunel autostradowy Tianshan-Shengli, który skraca czas przejazdu przez góry z 3 godzin do zaledwie 20 minut. Mówimy o wyjątkowo imponującej konstrukcji o długości ponad 22 km, której budowa kosztowała równowartość aż 5,6 mld euro.

Szeroki tunel ozdobiony barwnymi muralami przedstawiającymi krajobraz górski oraz pustynny. Ściany i sufit tunelu pokrywają malowidła imitujące niebo, góry i wielbłądy na piasku, a całość oświetlona jest sztucznym światłem.
Najdłuższy tunel autostradowy na świecie już otwarty.HU HUHUAFP

W skrócie

  • W Chinach otwarto tunel Tianshan-Shengli o długości ponad 22 km, skracający czas przejazdu przez góry z 3 godzin do 20 minut.
  • Budowa tunelu trwała pięć lat i kosztowała 5,6 mld euro, wykorzystano najnowocześniejsze technologie.
  • Choć tunel jest rekordzistą w swojej kategorii, najdłuższym tunelem drogowym na świecie wciąż pozostaje norweski Laerdal.
Budownictwo zaczyna wkraczać na niezwykły poziom i na całym świecie co rusz pobijane są kolejne rekordy z kategorii "naj". Chińczycy mają powody do zadowolenia, ponieważ po pięciu latach prac w końcu otwarto tunel Tianshan-Shengli o długości 22,13 km, który stał się nowym rekordzistą pod względem długości. Tunel przebiega przez pasmo górskie Tien-Szan i jest kluczowym elementem autostrady Urumczi-Yuli.

To najdłuższy autostradowy tunel na świecie. Budowali go 5 lat

Koszt budowy tunelu Tianshan-Shengli wyniósł 46,7 mld juanów, co w przeliczeniu daje około 5,6 mld euro. Tak potężny budżet był nie tylko niezbędny do przebicia się przez pasmo górskie, ale sama konstrukcja wymagała wykorzystania najnowocześniejszych - a zarazem bardzo drogich - technologii z dziedziny budownictwa tunelowego.

Inżynierowie z China Communications Construction Co. sięgnęli po najbardziej innowacyjne metody dotyczące planowania, pomiarów i wiercenia, a także postawili na najnowocześniejsze systemy zarządzania ruchem oraz urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo. Chińczycy chwalą się, że ten obiekt będzie wzorem do naśladowania dla tuneli, które będą budowane w przyszłości.

Samochody jadą przez nowoczesny tunel oświetlony kolorowymi, głównie zielonymi światłami, z wyraźnie oznakowaną jezdnią i odblaskowymi elementami na ścianach.
Samochody w najdłuższym autostradowym tunelu na świecieAFP

Zamiast 3 godzin podróż zajmie 20 min. Tunel Tianshan-Shengli

Najdłuższy tunel na świecie połączył Xinjiang z całą Azją Środkową oraz skrócił czas przejazdu z 3 godzin do 20 minut. Wcześniej kierowcy zmuszeni byli do jazdy przez kręte i niebezpieczne górskie drogi. Tunel Tianshan-Shengli jest prawdziwą rewolucją dla mieszkańców tego regionu, ale również nieocenioną korzyścią dla transportu drogowego oraz rozwoju biznesu.

Górska dolina z wysokimi, częściowo ośnieżonymi szczytami, przez którą przebiega nowoczesna droga w tunelu. Wjazd do tuneli znajduje się u podnóża stromych zboczy, a wzdłuż drogi widoczne są pojazdy i infrastruktura drogowa. Widok obejmuje również zakr...
Tunel Tianshan-Shengli przebiega przez centralną część gór Tien-Sza.Weng FeiAFP

Tunel składa się z dwóch naw, a w każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu. Obiekt jest częścią autostrady G0711, łączącej północną część Xinjiangu wokół Urumczi z miastem Yuli na południu. Przebiega przez centralną część gór Tien-Szan na wysokości około 3000 m n.p.m. Tianshan-Shengli został oddany do użytku 26 grudnia.

Nowoczesna brama autostradowa w górskim, zaśnieżonym terenie, przez którą przebiega szeroka jezdnia. Przed wjazdem widoczne są dwa samochody oraz dekoracyjna instalacja z figurami i literami.
Tunel Tianshan-ShengliAFP

Rekordzista w swojej kategorii. Najdłuższy tunel drogowy na świecie jest w Norwegii

Tunel Tianshan-Shengli jest najdłuższym tunelem autostradowym, ale nadal brakuje mu długości do pobicia rekordu najdłuższego tunelu drogowego ogółem. Miano rekordzisty nadal dzierży znajdujący się w Norwegii tunel Laerdal o długości 24,51 km, który zaczyna się w Aurlandsvangen w Aurland i ciągnie się na południe do Laerdalsoyri w Laerdal.

Budowa tego obiektu rozpoczęła się w 1995 r. i zaledwie pięć lat później konstrukcja została oddana do użytku. Inwestycja pochłonęła wówczas 1,082 mld koron norweskich, czyli około 113,1 mln dolarów. Ciekawostką jest brak wyjść ewakuacyjnych, umieszczone co 250 m telefony alarmowe i co 125 m gaśnice, a także zainstalowane fotoradary.

Wśród rekordzistów nie sposób pominąć również znajdującego się w Australii tunelu WestConnex o długości 22 km, który zlokalizowany jest w obrębie Sydney. Z kolei w Japonii tunel Yamate ma 18,20 km długości i przebiega nawet 30 metrów pod ulicami Tokio. Co ciekawe, chociaż pierwsze plany dotyczące budowy tunelu zostały opracowane już na początku lat 70., prace budowlane rozpoczęły się dopiero w 1992 r. W całości konstrukcja została ukończona w 2015 r.

Jaki jest najdłuższy tunel drogowy w Polsce?

Nad Wisłą tytuł rekordzisty należy do tunelu znajdującego się pod warszawskim Ursynowem w ciągu drogi ekspresowej S2. Liczy on 2355 m długości, co oznacza, że jest blisko 10,5 razy krótszy od najdłuższego obiektu znajdującego się w Norwegii.

Tunel pod Ursynowem został oddany do użytku w grudniu 2021 r., a w najgłębszym miejscu schodzi 21 metrów pod ziemię. Na całej jego długości obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

