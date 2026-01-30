W skrócie Podpisano umowę na budowę pierwszego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która będzie częścią drogi ekspresowej S6.

W ramach inwestycji powstanie tunel pod Odrą o długości 5 km w rejonie Polic, który stanie się najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.

Oddanie poszczególnych odcinków obwodnicy jest planowane na lata 2028 i 2032.

To bez wątpienia bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej i kierowców podróżujących przez Pomorze Zachodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę pierwszego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Trasa, będąca częścią drogi ekspresowej S6, połączy Kołbaskowo z Dołujami i docelowo pozwoli ominąć miasto od zachodu i północy.

Zachodnia Obwodnica Szczecina wpłynie na ruch i bezpieczeństwo

Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała prawie 49 kilometrów długości. Jej największą atrakcją będzie tunel pod Odrą w rejonie Polic - pięciokilometrowy odcinek, który stanie się najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Projekt ma ogromne znaczenie dla płynności ruchu w regionie. Obecnie drogi S3 i S6 w okolicach Szczecina często zmagają się z korkami, zwłaszcza w sezonie letnim. Po ukończeniu obwodnicy podróż w tym rejonie powinna być znacznie wygodniejsza i bezpieczniejsza.

W realizacji Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajdą się trzy odcinki

Budowa obwodnicy została podzielona na trzy odcinki. Pierwszy, od Kołbaskowa do Dołuj, liczy 13,6 km. Na tym fragmencie powstaną dwa węzły drogowe oraz 18 obiektów mostowych, w tym osiem przejść dla zwierząt. W planach jest także utworzenie Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Szczecin Południe, który będzie dbał o codzienne utrzymanie trasy.

Drugi odcinek, od Dołuj do Polic, ma 11,9 km długości. Powstaną na nim dwa węzły i 14 obiektów mostowych, w tym cztery przejścia dla zwierząt górne i pięć dolnych. Trasa w tym miejscu zostanie starannie dopasowana do lokalnych uwarunkowań środowiskowych.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Kierowcy pojadą pod wodą

Najbardziej spektakularny będzie trzeci odcinek, od Polic do Goleniowa, liczący 23,4 km. To tutaj Zachodnia Obwodnica przebije się pod Odrą, w miejscu, gdzie biegnie 5-kilometrowy tor wodny prowadzący do portu w Szczecinie.

Tunel będzie dwunawowy, z zewnętrzną średnicą niemal 15 metrów i 60-centymetrową obudową. Wzdłuż trasy tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą pełniły kluczową rolę w ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Spód konstrukcji tunelu znajdzie się maksymalnie 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie przebiegać na głębokości do 45 metrów. Odcinki wjazdowe do tunelu będą miały około 600 metrów długości.

Harmonogram prac przewiduje, że odcinki Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police zostaną oddane do użytku w 2028 roku. Budowa tunelu pod Odrą potrwa dłużej, głównie ze względu na skomplikowane technologie drążenia i pełnego wyposażenia trasy. GDDKiA planuje, że kierowcy skorzystają z tego fragmentu w 2032 roku.

