Kluczowe inwestycje koło Szczecina. Szybszy przejazd, ale więcej kontroli

Obwodnica Kołbaskowa wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta

Istotną kwestią usprawniającą komunikacje ma być także obwodnica Kołbaskowa. Obecnie przez to miasto przebiega ruchliwa DK13 w kierunku granicy polsko-niemieckiej w Rosówku. Występują tu liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Obwodnica wyprowadzi z Kołbaskowa ruch tranzytowy i poprawi przepustowość sieci drogowej w obszarze przygranicznym. Inwestycja o długości 5,6 km rozpocznie się od nowego węzła Szczecin Zachód. Na połączeniach z obecnym przebiegiem DK13 powstaną ronda.

Wiadukt i plac do kontroli na granicznym odcinku A6

To jednak nie koniec. GDDKiA zwraca uwagę, że na odcinku autostrady A6 bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej nie ma możliwości zawracania przed granicą. Nie ma również odpowiednich miejsc do kontroli - służby muszą korzystać z dróg przy stacjach paliw. Aby zapewnić możliwość zawracania przed granicą, co usprawni zarówno działania służb utrzymania drogi, jak i będzie przydatne dla kierowców - powstanie wiadukt nad autostradą A6 oraz łącznice i jezdnie manewrowe. Po południowej stronie autostrady powstanie plac do kontroli wraz z oznakowaniem aktywnym. Dzięki temu rozwiązaniu nie będzie już potrzeby wprowadzania zawężenia do jednego pasa ruchu na wjeździe do Polski.

Zakończenie realizacji inwestycji już za cztery lata

Wszystkie trzy planowane inwestycje realizowane będą w formule Buduj. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Wtedy też będą mogły ruszyć pierwsze roboty. Na wykonanie prac związanych z budową infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6 wykonawca będzie miał 16 miesięcy. Budowa II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz obwodnicy Kołbaskowa powinna potrwać maksymalnie 27 miesięcy. Zakończenia realizacji wszystkich przewidzianych w projekcie inwestycji można spodziewać się w 2028 roku.