W skrócie Pył saharyjski może dotrzeć nad Polskę w najbliższy weekend, tworząc warstwę drobnego piasku na samochodach i innych powierzchniach.

Niewłaściwe mycie auta pokrytego pyłem, zwłaszcza bez wcześniejszego spłukania wodą, grozi powstaniem mikrorys na lakierze.

Po pojawieniu się pyłu zaleca się również skontrolowanie i ewentualną wymianę filtra kabinowego w samochodzie.

Pył saharyjski nad Polską w weekend. Skąd bierze się to zjawisko?

Pył saharyjski to drobne cząstki piasku unoszone przez silne wiatry nad północną Afryką. W sprzyjających warunkach atmosferycznych masy powietrza potrafią przenieść je na odległość kilku tysięcy kilometrów. W efekcie drobiny pustynnego piasku docierają nad południową i środkową Europę.

Meteorolodzy wskazują, że epizody z pyłem saharyjskim najczęściej występują między marcem a czerwcem. W tym okresie powstają prądy powietrzne, które transportują cząstki piasku z Afryki nad kontynent europejski.

Gdy pył dociera nad dany region, zmienia się wygląd nieba. Przybiera ono żółtawy lub pomarańczowy odcień, a przejrzystość powietrza spada. Drobiny piasku osadzają się na powierzchni samochodów, budynków i szyb.

W przypadku opadów może pojawić się także zjawisko określane jako krwawy deszcz. Pył mieszający się z wodą pozostawia na karoserii charakterystyczne czerwono-brązowe zacieki.

Pył saharyjski na samochodzie. Dlaczego lakier jest zagrożony?

Największym problemem dla kierowców nie jest sam pył, lecz jego struktura. Cząstki pustynnego piasku są bardzo drobne, ale mają ostre krawędzie. Gdy osiadają na karoserii, tworzą warstwę przypominającą bardzo drobny papier ścierny.

Jeżeli kierowca zacznie czyścić samochód na sucho lub użyje gąbki bez wcześniejszego spłukania karoserii, drobiny piasku mogą zostać wciśnięte w powierzchnię lakieru. W efekcie powstają mikrorysy, które są szczególnie widoczne na ciemnych kolorach nadwozia.

Zabrudzone mogą być również szyby, reflektory oraz tylne lampy. Warstwa pyłu pogarsza przejrzystość szkła i może ograniczać skuteczność oświetlenia pojazdu. Z tego powodu eksperci zalecają usunięcie osadu możliwie szybko, ale w odpowiedni sposób.

Jak myć auto po pyle saharyjskim?

Specjaliści zajmujący się pielęgnacją samochodów wskazują, że po opadzie pyłu najważniejsze jest dokładne spłukanie karoserii dużą ilością wody. Dopiero po usunięciu większości drobin można rozpocząć właściwe mycie.

W praktyce oznacza to, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wizyta w myjni bezdotykowej lub automatycznej. Strumień wody pod wysokim ciśnieniem pozwala usunąć cząstki piasku bez wcierania ich w lakier.

Mycie samochodu ręcznie bywa bardziej ryzykowne, zwłaszcza gdy używana jest gąbka lub ściereczka. W takiej sytuacji drobiny piasku mogą być przenoszone po całej karoserii i powodować zarysowania.

Po zakończeniu mycia warto sprawdzić także miejsca mniej widoczne, takie jak krawędzie drzwi, przestrzeń pod klapą bagażnika czy okolice uszczelek. W tych miejscach pył często gromadzi się w większej ilości.

Pył saharyjski a filtr kabinowy. Warto sprawdzić jeden element

Po epizodzie z pyłem saharyjskim warto również skontrolować filtr kabinowy, nazywany filtrem przeciwpyłkowym. Element ten odpowiada za oczyszczanie powietrza trafiającego do wnętrza samochodu.

Jeżeli filtr był już częściowo zanieczyszczony, dodatkowa warstwa pyłu może znacząco obniżyć jego skuteczność. W skrajnych przypadkach drobiny kurzu mogą przedostawać się do kabiny pojazdu. W wielu modelach można go wymienić samodzielnie. Coraz częściej stosowane są również filtry z warstwą węgla aktywnego, które zatrzymują część zanieczyszczeń gazowych.

