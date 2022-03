Chociaż pomysł budzi sporo kontrowersji, warto zdawać sobie sprawę, że podobne przepisy obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej i nie zawsze ograniczają się wyłącznie do jazdy pod wpływem alkoholu.



W tych krajach stracisz auto za jazdę po pijaku

Jak przypomina Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, z początkiem 2021 roku podobne przepisy przegłosował duński parlament. Konfiskata pojazdu grozi tam nie tylko pijanym kierowcom (powyżej 2 promili), ale też piratom, którzy dwukrotnie przekraczają prędkość (od limitu 50 km/h) oraz tym, którzy wyjadą na drogę bez ważnego ubezpieczenia OC. Wbrew pozorom, Dania nie jest jedynym krajem, w którym kierowca naraża się na konfiskatę pojazdu za przekroczenie prędkości. Podobnie jest też we Francji i Szwajcarii, gdzie pojazd stracić można za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.



We Francji policjant zarekwiruje też nasz pojazd, gdy nie zatrzymamy się do kontroli, lub uciekniemy z miejsca kolizji. Sama brawurowa jazda może być podstawą do konfiskaty samochodu w Austrii i Estonii. W tej pierwszej pojazd obligatoryjnie stracimy np. za udział w nielegalnych ulicznych wyścigach. Podobny scenariusz możliwy jest też w Danii, ale w przypadku tego kraju potrzebny jest prawomocny wyrok sądu za "szczególnie niebezpieczną" jazdę. W Austrii narażamy się jeszcze na konfiskatę pojazdu za przekroczenie prędkości "w niebezpiecznych warunkach", do których zalicza się m.in. opady atmosferyczne czy mgłę.



Nie masz OC, nie masz auta

Zdjęcie Konfiskata auta za przekroczenie prędkości? Francja ma w tej kwestii szczególnie rygorystyczne przepisy / Getty Images

W wielu europejskich krajach na konfiskatę pojazdu narażamy się również wyjeżdżając na drogę bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Za brak polisy pojazd stracimy w:



Belgii,



Danii,



Finlandii,



Niemczech,



Włoszech.



Jak przypomina Kancelaria Radców Prawnych Turcza - ciekawym przypadkiem jest Szwajcaria, gdzie pojazd stracić możemy nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości (powyżej 50 km/h) i jazdę bez uprawnień, ale też... za nadmierną emisję hałasu, zwłaszcza w porze nocnej.



W Finlandii trzeba się natomiast liczyć z przepadkiem pojazdu za "wielokrotną" jazdę bez prawa jazdy oraz... kradzież paliwa, jeśli sąd będzie w stanie udowodnić, że służył on do nielegalnego procederu.



