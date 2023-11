Przejedzie obok ciebie i stracisz dowód. Nowa metoda kontroli pojazdów

Spis treści: 01 Wyciąłeś DPF? Lepiej patrz w lusterka. Nieoznakowane auta sprawdzą emisję spalin

The Real Urban Emissions (TRUE) Initiative, czyli organizacja o potężnych wpływach, skupiająca przedstawicieli FIA i Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu (Foundation and the International Council on Clean Transportation), wzięła na cel diesle z wyciętymi lub niesprawnymi filtrami cząstek stałych. Jej przedstawiciele opracowali prototyp "przesiewowego" analizatora spalin działającego w ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Nie wymaga on wkładania sondy w rurę wydechową kontrolowanego pojazdu - wystarczy, że wyposażony w urządzenie pojazd poruszać się będzie za "kontrolowanym" autem. Testy prototypu ruszyły właśnie na Słowacji.

Wyciąłeś DPF? Lepiej patrz w lusterka. Nieoznakowane auta sprawdzą emisję spalin

Jak informuje TRUE, pojazd do "przesiewowych" kontroli emisji spalin łączy w jedno innowacyjne narzędzie przyrządy do pomiaru i analizy gazów spalinowych firm Airyx, TUG, AVL DiTest i Counter. Efektem jest nietypowe "laboratorium drogowe", które na bieżąco analizuje takie dane, jak zawartość w spalinach:

tlenków azotu (NO),



sadzy (CO - black carbon),



cząstek stałych (PN),



dwutlenku węgla (CO2).



Teoretycznie nowy model testowania uzupełnić ma dotychczasową technikę pomiarową bazującą na rozstawianych wzdłuż dróg czujnikach (m.in. przejrzystości spalin). Oficjalnie celem projektu jest m.in.: "przeprowadzenie pierwszej na Słowacji kampanii monitorowania emisji pojazdów w świecie rzeczywistym". Sama TRUE zaznacza jednak, że pozyskane w ten sposób dane "umożliwią identyfikację poszczególnych pojazdów wysokoemisyjnych" a nowa technologia "oferuje potencjalne zastosowania w indywidualnych działaniach wykonawczych"

Jak działa nieoznakowany analizator spalin?

Testowe laboratorium zamontowano na niepozornym, leciwym Hyundaiu Santa Fe II generacji (produkowana w latach 2006-2012). Zespół analizatorów zamontowano w bagażniku pojazdu, a na konsoli środkowej pojawił się dotykowy ekran służący do ich obsługi. Jedyną oznaką zdradzającą, że nie mamy do czynienia z "cywilnym" samochodem jest, niewielkich rozmiarów, wykonany najprawdopodobniej z aluminiowych rurek, czerpak spalin zamontowany pod przednim zderzakiem. Dostrzeżenie takiej przeróbki z poziomu kierowcy poprzedzającego pojazdu jest mało prawdopodobne. Pamiętajmy też, że mamy do czynienia z prototypowym samochodem testowym. Śmiało można więc zakładać, że rozwiązanie "komercyjne" cechować się będzie zdecydowanie wyższym poziomem zakamuflowania.



Zdjęcie Nieoznakowany testowy pojazd do sprawdzania spalin wyjechał już na drogi Słowacji / fot. TRUE /

Spaliny, za pomocą czerpaka, trafiają do zamontowanych w bagażniku analizatorów, które dokonują weryfikacji gazów. Twórcy laboratorium nie chwalą się, czy wyniki analizowane są "na bieżąco". Wiele wskazuje na to, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku radiowozów z wideorejestratorem, zebranie "materiału dowodowego" wymaga pokonania za kontrolowanym pojazdem określonego dystansu.

Mandaty z nieoznakowanych aut z analizatorami spalin? Jeszcze nie dziś, ale to kwestia czasu

Niewielkim pocieszeniem dla właścicieli starych samochodów z silnikami Diesla może być fakt, że same mobilne laboratorium powstało raczej z myślą o kontrolowaniu pojazdów ciężkich. Chodzi o przesiewowe kontrole i wyłapanie ciężarówek, których właściciele stosują zakazane urządzenia (emulatory) ograniczające działanie systemu SCR i dawkowanie AdBlue. Mało kto wie, że podobne nieoznakowane pojazdy - już od dwóch lat - wykorzystywane są np. przez duński Færdselsstyrelsen, czyli lokalny odpowiednik polskiego ITD.



W Polsce do kontroli ciężarówek wykorzystywane są dziś przenośne dymomierze, stosowane powszechnie przez GITD. W przypadku stwierdzenia takiej ingerencji, kontrola drogowa kończy się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wydaniem bezwzględnego zakazu dalszej jazdy do momentu doprowadzenia układu oczyszczania spalin do stanu zgodnego z przepisami prawa. Kierowcy pojazdu, w którym zostanie stwierdzony emulator grozi kara grzywny w wysokości do 3000 zł.



O tym, czy tego rodzaju urządzenia wykorzystywane będą również w kontrolach pojazdów osobowych zadecydują najpewniej doświadczenia zebrane w czasie testów na słowackich drogach. TRUE zobowiązało się opublikować "kompleksową analizę danych zebranych podczas kampanii", która dostarczyć ma "cennych spostrzeżeń na potrzeby przyszłych decyzji dotyczących zarządzania emisjami i polityki".