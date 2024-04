Powódź w Dubaju mu nie straszna. Przejechał zalaną ulicę autem za 12 mln zł

Zdaniem komentatorów, tak poważnych ulew nie widziano w Dubaju od 75 lat. Przez nawałnicę, główne ulice miasta znalazły się pod wodą, odcinając od siebie jego dzielnice. Mieszkańcy utknęli w domach i w biurach, ale także w samochodach. Miejscami woda stojąca na ulicach miała ponad metr głębokości.

Nie wszędzie jednak sytuacja była tak zła, a część ulic, choć zalana, okazywała się przejezdna. Do sieci trafiło nagranie jednej z nich, gdy poruszało się nią niezwykle rzadkie Pagani Utopia. Zawieszony kilka centymetrów nad ziemią hipersamochód kompletnie nie nadaje do jazdy w takich warunkach.

Pagani Utopia - nowy rozdział w historii włoskiej marki

Jego kierowca postanowił mimo to zaryzykować dalszą jazdę, ale najpier zatrzymał się i obserwował znajdującego się przed nim Nissana Patrola. Widząc, że jest płytko, zdecydował się ostrożnie ruszyć dalej. W pewnym momencie głębokość nieznacznie się zwiększyła i auto nabrało trochę wody wlotami powietrza w zderzaku, ale wydaje się, że było to dla niego zupełnie niegroźne.

Wideo youtube

Nie da się zaprzeczyć, że mimo to kierowca sporo ryzykował. Pagani Utopia to następca modelu Huayra, który zadebiutował w 2022 roku i powstanie w zaledwie 99 egzemplarzach. Hipersamochód napędzany jest 6-litrowym silnikiem o mocy 864 KM, a jego cena to 3 mln dolarów czyli około 12 mln zł. Gdyby doszło do zalania jego silnika, lub chociaż elektroniki, koszty naprawy byłyby gigantyczne.

Zdjęcie Pagani Utopia / materiały prasowe

Zdjęcie Pagani Utopia / materiały prasowe

Zdjęcie Pagani Utopia / materiały prasowe