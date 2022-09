Pagani Utopia – nowy rozdział w historii włoskiej marki

Producenci Pagani rezygnuje z elektrycznych samochodów. Włosi stawiają na V12

Sześć lat - tyle przyszło nam czekać na następcę słynnej Huayry i jak się okazuje - było warto. Horacio Pagani po raz kolejny udowodnił, że nie w głowie mu podążanie ścieżką elektromobilności i zaprezentował na wskroś tradycyjnego supercara.

Pagani Utopia to nie tylko podwójnie doładowany motor V12, ale także niewyobrażalne osiągi idące w parze z subtelną stylistyką.

Pagani Utopia - dane techniczne i osiągi

Utopia została wyposażona w podwójnie doładowaną jednostką benzynową V12, tradycyjnie dostarczaną przez AMG. Silnik o pojemności 6-litrów, dysponuje mocą 852 KM i zapewnia 1100 Nm momentu obrotowego. Centralnie montowany motor napędza tylne koła za pośrednictwem klasycznej skrzyni manualnej. Co ciekawe - w sprzedaży ma być dostępny także wariant wyposażony w skrzynię zautomatyzowaną Xtrac, która jest lżejsza i daje kierowcy większą kontrolę.

Chociaż Pagani wciąż nie opublikowało żadnych danych na temat osiągów, śmiało można założyć, że te będą budziły niemały podziw. Warto przypomnieć, że bazowy model Huayra przy mocy 730 KM i masie 1350 kg, przyspieszał od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy. Jego prędkość maksymalna wynosiła zawrotne 378 km/h. Przy wykorzystaniu karbonowo-tytanowego nadwozia oraz wprowadzeniu istotnych zmian w układzie kierowniczym, Utopia ma być jeszcze szybsza.

Pagani Utopia - dyskretna stylistyka

Supersamochód wyróżnia się także swoim stonowanym wyglądem. Sześcioletni proces projektowania skutkował ograniczeniem liczby spojlerów oraz usunięciem zbędnych wlotów powietrza. Jak twierdzi sam Horacio Pagani - wszystko po to, by model prezentował się smukło i lekko. Stworzenie ostatecznej bryły samochodu wymagało zatem tysięcy godzin testów w tunelu aerodynamicznym.

Oczywiście w finalnej formie nie brakuje elementów charakterystycznych dla superwozów włoskiej marki. Znajdziemy tu zatem dobrze znane kształty reflektorów oraz lamp tylnych, a także centralnie umieszczony wydech z czterema, wielkimi końcówkami.

Także wnętrze charakteryzuje wysoki poziom rzemiosła. Sama kierownica została wykonana z zaledwie jednego bloku aluminium. W samochodzie nie uświadczymy także męczących paneli dotykowych i wszechobecnych ekranów. Cały kokpit został wyposażony w tradycyjne przełączniki i pokrętła, a jedyny wyświetlacz znajdziemy pomiędzy zegarami prędkościomierza i obrotomierza.

Pagani Utopia - powstanie tylko 99 egzemplarzy

Niestety model powstanie w limitowej liczbie egzemplarzy, ograniczonej do zaledwie 99 sztuk. Choć cena samochodu nie została jeszcze ujawniona, nieoficjalnie mówi się o kosztach w granicy 3 milionów dolarów. Prawdziwa okazja!

***

