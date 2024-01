Potężne Jelcze dla Wojska Polskiego. Przewiozą nawet 70 ton

Jelcz poinformował właśnie, że w pierwszych dniach stycznia bieżącego roku firma podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego JAK.

Nowe Jelcze dla Wojska Polskiego. Będą woziły Abramy i Leopardy 2

Przedmiotem umowy jest dostawa kolejnych zestawów składających się z ciągnika i naczepy niskopodwoziowej do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton. Aktualnie w Wojsku Polskim służą już 23 takie zestawy. Każdy składa się z ciągnika balastowego 882.62 8x8 i wieloosiowej niskopodwoziowej naczepy polskiej firmy Demarko.

Treść nowej umowy pozostaje tajemnicą. Spółka informuje jedynie, że chodzi o "kilkadziesiąt zestawów", które mają zostać dostarczone Wojsku przed końcem 2027 roku. Całkowita wartość umowy to około 500 mln zł brutto.

Oprócz dostawy samych pojazdów (ciągników i naczep), Jelcz zobowiązany został też do przeszkolenia żołnierzy na nowym sprzęcie.

Nowe Jelcze dla polskich żołnierzy. Przewiozą nawet 70 ton

Zestawy opracowano z myślą o transporcie czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o łącznej masie nawet do 70 ton. W roli ciągników balastowych służyć mają Jelcze C882.62. Wszystkie wozy wyposażone będą w czteromiejscową kabinę zapewniającą II poziom ochrony balistycznej według STANAG 4569.



Zestaw JAK otrzymał nagrodę DEFENDER podczas XXX edycji targów MSPO. Pierwsze sztuki tego specjalistycznego sprzętu zostały przez Spółkę przekazane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych w kwietniu 2022 roku. mówi członek zarządu JELCZ. Sp. z o.o Krzysztof Biegaj.

JAKi do zadań specjalnych. Co potrafią polskie ciężarówki z Jelcza?

Podpisanie kolejnej umowy na zastawy JAK pokazuje, że sprzęt stanowi kluczowe wsparcie w logistyce polskich Sił Zbrojnych, w tym także w transporcie czołgów podstawowych Abrams oraz maszyn z rodziny Leopard 2 - tłumaczy Biegaj.



Jelcz C882.62 to czteroosiowy ciągnik w układzie napędowym 8x8, spełniającym wymogi tzw. "podwyższonej mobilności", czyli mogący wykonywać część ze swoich zadań również poza utwardzonymi drogami.

Zdjęcie Zestaw do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu pancernego JAK / fot. Justyna Orzechowska/JELCZ Sp. z o.o /

Pojazd przygotowany jest do pracy w temperaturze od -30 do +50 stopni Celsjusza i może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 1 metra. Potężna ciężarówka radzi też sobie w terenie o wzdłużnym pochyleniu do 35 proc. i poprzecznym pochyleniu do 15 proc. Dodatkowo każdy z samochodów wyposażony zostanie m.in. w dwie wyciągarki hydrauliczne o sile uciągu 25 ton.