Wieczorową porą fotoradar ustawiony na autostradzie A45 pod Dortmundem w kierunku na Hagen ustrzelił kierowcę Audi, który nieznacznie przekroczył limit prędkości obowiązujący na tym odcinku. To, że przekroczenie wyniosło tylko 11 kilometrów nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności. Zgodnie z taryfikatorem należy się kara 40 euro. I nie byłoby w tym nic godnego uwagi, gdyby nie dwa fakty:



Legendarne Audi na niemieckiej autostradzie

Po pierwsze, zdjęcie, na którym uwieczniono pirata drogowego wskazuje, że jechał wyjątkowym samochodem. To nie po prostu 30-letnie Audi 80 Avant. Zderzaki, lusterka i felgi zdradzają, że fotoradar uwiecznił samochód naprawdę wyjątkowy - Audi RS2. Mowa o bardzo rzadkim, sportowym modelu marki przygotowanym we współpracy z inżynierami Porsche. Powstało takich niecałe 2,9 tysiąca sztuk. Każda z 2,2-litrowym silnikiem o mocy 315 KM, manualną skrzynią biegów i napędem Quattro. Dziś taki 30-letni, niepozorny samochód w dobrym stanie może kosztować przeszło 70 tysięcy euro.



Zdjęcie Zderzaki, felgi, lusterka - nie tylko znaczek podpowiada, że to może być Audi RS2 / Policja

Nie wiadomo kto siedzi za kierownicą. Kto dostanie mandat?

Druga rzecz warta zwrócenia uwagi to postać za kierownicą. Na zdjęciu widzimy człowieka w przebraniu. W redakcji powstał spór, co to za postać. Ma coś z Ciasteczkowego Potwora, lub Grovera, ale niektórym przypomina Elmo. Ktoś nawet stwierdził, że to podrabiany Kermit Żaba. Takich rozterek nie miała dortmundzka drogówka. Przesyłka ze zdjęciem i mandatem na 40 euro trafi do 57-letniego właściciela samochodu z Hagen.

Zdjęcie Za kierownicą Audi RS2 siedział człowiek przebrany za Mapeta / Policja

Czy można prowadzić samochód w masce?

Policja zwraca uwagę, że prowadzenie samochodu wymaga uwagi i dobrej widoczności. Taki kostium, a przede wszystkim maska, może utrudniać kierowcy obserwację drogi i szybką reakcję na zagrożenia. Choć przepisy bezpośrednio nie zabraniają prowadzenia auta z zasłoniętą twarzą, kierujący w takiej sytuacji musi się liczyć ze wzmożonym zainteresowaniem funkcjonariuszy. Przy zatrzymaniu mogą oni uznać, że maska ogranicza widoczność i nie pozwala kierującemu zachować należytej ostrożności, co wiąże się ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i może być ukarane grzywną w wysokości nie niższej niż 1500 zł.