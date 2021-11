Wiadomości Auta z "szybkich i wściekłych" trafią na aukcje!

Porsche 911 Turbo od zawsze stanowi marzenie fanów motoryzacji na całym świecie. Dla wielu obiektem westchnień jest czarne Turbo, które wystąpiło w "Bad Boys". Reżyserem filmu jest znany z zamiłowania do efektów specjalnych Michael Bay, który bo zakończeniu zdjęć nie mógł się oprzeć urokowi auta i zdecydował się go kupić. Teraz pojazd trafił na aukcję.

Samochód brał udział w wielu konkursach, zdobywając przy tym liczne statuetki. Nie wygrał ich jednak za wzgląd na swoją filmową przeszłość. Stan pojazdu jest niemal idealny. Widać to zwłaszcza po skórzanym wnętrzu, które wygląda jak nowe. Jak podaje organizator aukcji, samochód ma zaledwie 34396 mil przebiegu (ok 55 tys. km).

Jest to jeden ze 350 egzemplarzy samochodu wyprodukowanych na rynek amerykański. Niepozornym szczegółem są tablice rejestracyjne. Z przodu francuska o numerze 447 DB 75, a z tyłu specjalnie spersonalizowana BAD BYS1 - tak by nikt nie miał wątpliwości, z jakim samochodem ma się do czynienia.

911 Turbo napędza sześciocylindrowy bokser o pojemności 3,6 litra, o mocy 250 KM i momencie obrotowym wynoszącym 310 Nm, które przenoszone są za pomocą pięciobiegowej skrzyni manualnej na tylną oś.



Do samochodu dołączony jest certyfikat autentyczności od producenta, jak również dokument, który poświadcza o udziale 911 w filmie. Samochód zostanie zlicytowany podczas aukcji Kissimmee 2022, która odbędzie się na Florydzie od 6 do 16 stycznia.



