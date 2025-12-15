Pomyliła gaz z hamulcem i przebiła ścianę pływalni. Auto wpadło do basenu

Paula Lazarek

Paula Lazarek

We francuskim La Ciotat 38-letnia kierująca straciła panowanie nad samochodem, przebiła ogrodzenie i szklaną fasadę pływalni, a pojazd wpadł wprost do basenu pełnego ludzi. Auto w kilka sekund znalazło się pod wodą.

Samochód osobowy zanurzony w basenie pływackim z otwartymi drzwiami, w tle tory pływackie. Wstawione okrągłe zdjęcie ukazuje wejście zniszczone po uderzeniu pojazdu, fragment chodnika i ławkę.
Auto wjechało do basenu na pływalni. Kierująca pomyliła gaz z hamulcem.facebook.com/VilledeLaCiotatmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kobieta pomyliła pedał gazu z hamulcem i wjechała autem do basenu w La Ciotat.
  • W samochodzie znajdowało się pięcioletnie dziecko, oboje zostali uratowani przez ratowników.
  • Pływalnia została zamknięta na kilka tygodni z powodu konieczności napraw i sprzątania.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Auto wpadło do basenu - jak doszło do zdarzenia?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie krytej pływalni w La Ciotat na południu Francji. Według ustaleń lokalnych służb 38-letnia kobieta, wykonując manewr na parkingu, pomyliła pedał gazu z hamulcem. Samochód gwałtownie przyspieszył, staranował ogrodzenie i rozbił szklaną fasadę budynku, po czym wjechał prosto do basenu.

W aucie znajdowała się również pięcioletnia córka kierującej. Pojazd zaczął tonąć natychmiast po zanurzeniu, to naturalna reakcja, gdy kabina wypełnia się wodą, a rozbite szyby przyspieszają proces. W chwili zdarzenia w basenie przebywało około 20 pływaków.

Ratownicy uratowali kobietę i dziecko z tonącego samochodu

Pracownicy pływalni zareagowali błyskawicznie. Ratownicy oraz jeden ze świadków wskoczyli do wody i otworzyli drzwi pojazdu, zanim zdążył całkowicie opaść na dno. Udało im się wyciągnąć kobietę i jej córkę w kilka sekund po zanurzeniu auta.

Kierująca i dziecko nie odniosły obrażeń. Ewakuowano wszystkich obecnych na basenie. Jedyną osobą, która ucierpiała, był świadek biorący udział w akcji, skaleczył się odłamkami szkła. Kobieta i jej córka trafiły do szpitala na obserwację.

Zobacz również:

Pościg z udziałem drogiego Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupé zakończył się na przydrożnym drzewie
Wiadomości

Jechał sportowym Mercedesem, myślał, że ucieknie policji. Szybko pożałował

Wojciech Sontowski
Wojciech Sontowski

    Pływalnia zamknięta. Usuwanie szkód potrwa tygodniami

    Władze miejskie poinformowały, że obiekt pozostanie nieczynny do czasu wyciągnięcia pojazdu z basenu i zabezpieczenia konstrukcji. Konieczna będzie naprawa ogrodzenia, szklanej fasady oraz dokładne oczyszczenie i dezynfekcja niecki basenu. Szacuje się, że prace potrwają co najmniej kilka tygodni. Służby podkreślają, że zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie.

    Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TTINTERIA.PLINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze